طقس معتدل على كافة مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

طقس معتدل و درجات حرارة مستقرة على كافة مناطق البلاد، وتسجيل تراجعها من الغد على مناطق الشمال الغربي مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية على مناطق الخليج وسهل بنغازي، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً غدا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة شرق طرابلس. وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً اليوم على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار،تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية وتسجل انخفاضا من الغد على معظم المناطق.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي. وحركة الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط غدا على مناطق الخليج وسهل بنغازي تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجيا من مساء يوم السبت إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

حالة السماء صافية إلى ظهور سحب عالية على مناطق الجفرة. وحركة الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول تدريجيا غدا إلى غربية فشمالية غربية في حين درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً اليوم على الجغبوب، وحركة الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا وتدريجيا اليومين المقبلين على معظم المناطق.