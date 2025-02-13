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ضبط المتهمين بسرقة كابلات كهربائية في غريان والقره بوللي

مكافحة سرقة وبيع المواد التابعة لشركة الكهرباء

13 فبراير، 2025 9:48 م
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سرقة أسلاك كهرباء

أخبار ليبيا 24

  • القبض على متورطين في عملية سرقة وبيع المواد الخاصة بالشركة العامة للكهرباء

  • القبض على صاحب محل خردة في غريان

  • القره بوللي.. ضبط متهمًا بسرقة الكوابل الكهربائية

أعلنت وزارة الداخلية، بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، اليوم الخميس، ضبط صاحب محل لبيع الخردة يشتبه به في بيع كوابل وقطع تابعةٍ للشركة العامة للكهرباء.

ضبط صاحب محل خردة في غريان

وأوضحت الوزارة، أنه فى إطار الخطة الأمنية الصادرة عن الإدارة العامة للشرطة الكهربائية لمتابعة محالّ بيع الخردة وضبط التجاوزات المتعلقة ببيع وشراء المواد والمعدات والأسلاك الخاصة بالشركة العامة للكهرباء، وأثناء الجولات التفتيشية التي يجريها فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية في غريان على محالّ بيع الخردة، وردت معلومات من دوريات البحث والتحرّي بالفرع تفيد بوجود محل يحتوي على قطع أبراج ضغطٍ عالٍ تابعةٍ للشركة العامة للكهرباء.

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القبض على المشتبه بهم

وعلى إثر ذلك، توجّهت دوريات الفرع إلى الموقع، حيث تم القبض على المشتبه بهم، وتحريز المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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القره بوللي.. ضبط متهمًا بسرقة الكوابل الكهربائية

وفي وقت سابق،  تمكنت مديرية أمن القره بوللي من ضبط شخص من جنسية أفريقية متلبسًا بسرقة الكوابل الكهربائية في منطقة العطايا، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الجريمة وحماية الممتلكات العامة.

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تشكيل فريق أمني

جاء ذلك بعد ورود معلومات تفيد بتعرض عدد من خطوط الكهرباء للسرقة، حيث تم تشكيل فريق أمني متخصص لمتابعة البلاغات.

استخراج مادة النحاس

وأسفرت الجهود عن ضبط المشتبه به أثناء قيامه بسرقة الكوابل وحرقها لاستخراج مادة النحاس منها.

ملاحقة المخربين

وأكدت وزارة الداخلية، استمرار جهودها في ملاحقة المخربين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حفاظًا على الأمن والاستقرار.

انفلات أمني

وتعاني غرب ليبيا من الانفلات الأمني وارتفاع كبير في حجم الجرائم الجنائية خاصة القتل والاختطاف خارج إطار القانون، جراء تغول الميليشيات وسيطرتها على كل مرافق المدينة وغياب أي دور لحكومة الدبيبة منتهية الولاية.

الانتخابات

ويخشى خبراء أن تنزلق ليبيا مرة أخرى إلى الحرب، مع استمرار انتشار السلاح وتحكم الميليشيات بالمشهد الأمني والعسكري، إلى جانب تفاقم الجمود السياسي وعجز الأطراف عن إيجاد حل يفتح الطريق نحو الانتخابات.

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13 فبراير، 2025 9:48 م
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