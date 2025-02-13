دراسة حول انتشار مرض الفشل الكلوي في أوباري

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ينتشر مرض الفشل الكلوي بين أهالي مدينة أوباري في الجنوب الليبي، مما استدعى المركز الليبي للبحوث الطبية بالزاوية، من دراسة هذه الظاهرة الطبية لمعرفة أسبابها وطرق معالجتها.

ظاهرة صحية تستدعي الدراسة

واستعرض المركز الليبي للبحوث الطبية بالزاوية، خلال لقاء عُقد في مستشفى أوباري العام ، تقريره حول أسباب انتشار مرض الفشل الكلوي في مناطق الجنوب، وذلك بحضور عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، ونخبة من الأطباء، ومكتب الإصحاح البيئي، وعدد من المهتمين بالشأن الصحي.

وأوضح التقرير، استنادًا إلى الفحوصات المخبرية، أن مياه الشرب في بلدية أوباري تتمتع بجودة عالية وخالية تمامًا من الشوائب، مما ينفي علاقتها بانتشار المرض.

أمراض السكري وضغط الدم العاملين الرئيسيين للمرض

وأكدت الدراسة أن الأسباب الرئيسية وراء تفشي الفشل الكلوي تعود إلى أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم، ما يستدعي تكثيف حملات التوعية الصحية للحد من انتشار المرضين بين مختلف الفئات العمرية.

وأشار المركز إلى أن هذه الدراسة تُعد من أهم البحوث الطبية والعلمية التي تسلط الضوء على هذه الأزمة الصحية المتفاقمة في مناطق الجنوب، مؤكدًا ضرورة اتخاذ تدابير وقائية عاجلة لمكافحة انتشار المرض.

حول الفشل الكلوي والوقاية منه

يعد الفشل الكلوي اضطراب ناتج عن الاختلال الوظيفي للكليتين، حيث تعمل الكلية الطبيعية السليمة كفلتر حيوي للجسم، وتحافظ على توازن سوائل الجسم، والمواد الكيميائية وحامضية الدم، وتنتج هرمونات تتحكم في إنتاج كريات الدم الحمراء ونمو العظام، ويؤدي الفشل الكلوي إلى تراكم نواتج الفضلات في أنسجة الجسم المختلفة، ويصيب جميع الفئات العمرية خاصة كبار السن.

ويمكن الوقاية من الفشل الكلوي باتباع عدة نصائح بانتظام منها، الالتزام بالتعليمات المرفقة والجرعات الموصى بها عند تناول العقاقير الدوائية التي تصرف دون وصفة طبية كالأسبرين، والإيبوبروفين، والأسيتامينوفين لتجنب فرط الجرعة المسبب ضرر الكلى. والسيطرة على عوامل الخطر المرتبطة بالفشل الكلوي كارتفاع ضغط الدم، وإعتلال الكلى السكري. الحفاظ على الوزن الصحي. مع تناول نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، بالإضافة إلى تجنب التدخين.