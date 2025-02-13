بنغازي تستعد لاستضافة معرض ليبيا الدولي للاتصالات 2025

أخبار ليبيا 24

المعرض يدعم التحول الرقمي فى ليبيا

المعرض ينطلق في الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2025

العكاري: فرصة لتبادل الخبرات وعرض الحلول الرقمية المبتكرة

تستعد مدينة بنغازي لاستضافة معرض ليبيا الدولي للاتصالات والاقتصاد الرقمي في دورته الرابعة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني للتقنية، ليشكل فرصة استثنائية للتعريف بأحدث الاتجاهات في مجالات الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني.

موعد انطلاق المعرض

ومن المقرر أن ينطلق المعرض في الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2025، وينظم المعرض بالشراكة مع وزارة الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية.

تسريع التحول الرقمي

وقال أحمد العكاري، المدير العام لشركة صخر للخدمات الإعلامية وتنظيم المعارض المنظمة للمعرض، أن الحدث سيُعد منصة حيوية لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، مما يعزز تسريع التحول الرقمي وتحفيز الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

الأمن السيبراني

وأوضح العكاري، أن المعرض يهدف إلى عرض أبرز الابتكارات في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا مع التركيز على أهمية الأمن السيبراني وحماية البيانات.

وقال: “نعمل على تسريع الأعمال وتعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات من داخل ليبيا وخارجها، مما يعزز بيئة الاستثمار التكنولوجي ويحفز التحول الرقمي في المنطقة”.

مشاركة واسعة

ومن المقرر، أن يجمع المعرض كبار قادة التكنولوجيا من أنحاء العالم بما في ذلك الشركات الحكومية والخاصة، والشركات الناشئة، ومراكز الابتكار، بالإضافة إلى مستثمرين دوليين.

الحلول الرقمية المبتكرة

وأشار العكاري إلى أن المعرض سيوفر فرصة لتبادل الخبرات وعرض الحلول الرقمية المبتكرة التي تدعم التحول الرقمي في المنطقة، كما سيتناول أحدث التطورات في مجالات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، الاتصالات بشكل عام، والتكنولوجيا المالية، مضيفا أن المعرض سيجمع شركات رائدة من ليبيا، أفريقيا، الشرق الأوسط، آسيا، وأوروبا.

وأكد العكاري، أن الحدث سيعزز التكامل الإقليمي ويعظم التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا، مشيرا إلى أن المعرض سيوفر للمشاركين فرصة اكتشاف فرص جديدة للشراكات الوطنية والإقليمية والدولية، كما لفت إلى الرعاية الرسمية التي يحظى بها المعرض من وزارة الاتصالات والمعلوماتية، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

نقطة التقاء مثالية

واختتم: “سيكون المعرض نقطة التقاء مثالية لعرض الابتكارات التقنية، مما يعزز دور ليبيا كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري في المنطقة”.