المجاعة تهدد السودانيين مع إيقاف المساعدات الأمريكية

أخبار ليبيا 24

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق، تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية، مع استثناءات قليلة تعد حيوية مثل تلك المتعلقة بالحؤول دون وقوع مجاعة في السودان.

كارثة إضافية للشعب السوداني

وعلى أثر القرار اضطرت المنظمات الإنسانية بالسودان لتعليق عملياتها الأساسية المرتبطة بتوفير الغذاء والمأوى والصحة، آلاف السودانيين.

وقال رئيس الفريق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود جاويد عبد المنعم في مدينة أم درمان، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» “تأثير قرار وقف التمويل بهذه الطريقة الفورية له عواقب مميتة”. وأضاف “هذه كارثة إضافية للسودانيين الذين يعانون أصلاً من تداعيات العنف والجوع وانهيار النظام الصحي واستجابة إنسانية دولية مزرية”.

كما أكدت متطوعة سودانية تعمل على مساعدة المحتاجين، للوكالة “لدينا 40 مطبخاً في كل أنحاء البلاد تطعم ما بين 30 ألفاً و35 ألف شخص يومياً”، مشيرة إلى أن كل هذه المطابخ أُغلقت بعد تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية بقرار من الرئيس دونالد ترمب. وأضافت “يتم رفض إطعام النساء والأطفال”.

انعدام الأمن الغذائي

وبحسب تقارير للأمم المتحدة يعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء السودان. ويواجه أكثر من 8 ملايين شخص خطر المجاعة في السودان، وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة.

وتضرب المجاعة 5 مناطق سودانية فيما يتوقع أن تمتد إلى خمس مناطق أخرى بحلول مايو قبل حلول موسم الأمطار المقبل الذي سيؤدي إلى عدم وصول الغذاء لملايين الأشخاص في كل أنحاء البلاد.

ويشكل إيقاف الولايات المتحدة لمساعداتها للشعب السوداني أزمة حقيقية، تلوح بخطور المجاعة، إذ تعد أكبر جهة مانحة للسودان العام الماضي مع تقديمها ما يصل إلى 45 في المائة من الأموال لخطة الاستجابة للأمم المتحدة.