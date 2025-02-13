الكفرة.. ضبط 800 قرص مخدر بحوزة تشاديين

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الكفرة.. جهاز مكافحة المخدرات يضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة

المتهمين يحملون الجنسية التشادية

ضبط المتهمين بحوزتهما (800) قرص من الحبوب المخدرة

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في الكفرة.

ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الكفرة، تمكن بعد إعداد كمين محكم، من ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

المتهمين يحملون الجنسية التشادية

وأضاف الجهاز، أن الأول يدعى “ن.ي.م”، جنسيته تشادية، يبلغ من العمر 26 عامًا، أعزب، ويعمل كمساعد سائق شاحنة، والثاني يدعى “م.م.م”، جنسيته تشادية أيضًا، وأعزب.

الكفرة.. ضبط المتهمين بحوزتهما (800) قرص من الحبوب المخدرة

وأشار الجهاز إلى أنه تم ضبط بحوزتهما حوالي (800) قرص من الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى قطعتيْن من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش، إحداهما كبيرة والأخرى متوسطة الحجم. كما تم العثور على مبلغ مالي يقدر بحوالي (450) دينار ليبي.

إحالة المتهمين إلى النيابة العامة

وقد تم التحقيق مع المتهمين، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

آلاف اللاجئين من السودان في الكفرة

تعاني مدينة الكفرة في ليبيا من دخول آلاف اللاجئين من السودان، بعد أن دفعتهم أهوال الحرب للهجرة إلى ليبيا، حيث أصبحت الكفرة ملاذًا آمنًا لهم.

يأتي ذلك في سياق المخاوف من عدم قدرة المدينة الصغيرة الواقعة في جنوب شرق ليبيا على استيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين الهاربين من المدن القريبة من الحدود الليبية، فضلا عن باقي المهاجرين غير الشرعيين الذين يحملون جنسيات أفريقية.