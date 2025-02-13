القبض على متورطين في عملية اختطاف بـ جنزور

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جنزور.. ضبط شخصين متورطين في عملية اختطاف

داخلية الدبيبة تعلن ضبط شخصين متورطين في عملية اختطاف

أعلنت وزارة الداخلية، بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، اليوم الخميس، ضبط شخصين متورطين في عملية اختطاف بـ جنزور.

ضبط شخصين متورطين في عملية اختطاف بجنزور

وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن جنزور من ضبط شخصين متورطين في عملية اختطاف، وذلك في إطار الجهود المستمرة للمديرية لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

وأضافت الوزارة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

مكافحة الجرائم

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة الجرائم وضمان أمن وسلامة المواطنين.

انفلات أمني

وتعاني غرب ليبيا من الانفلات الأمني وارتفاع كبير في حجم الجرائم الجنائية خاصة القتل والاختطاف خارج إطار القانون، جراء تغول الميليشيات وسيطرتها على كل مرافق المدينة وغياب أي دور لحكومة الدبيبة منتهية الولاية.

الانتخابات

ويخشى خبراء أن تنزلق ليبيا مرة أخرى إلى الحرب، مع استمرار انتشار السلاح وتحكم الميليشيات بالمشهد الأمني والعسكري، إلى جانب تفاقم الجمود السياسي وعجز الأطراف عن إيجاد حل يفتح الطريق نحو الانتخابات.

كما يلفت هذا التوتر الأمني الانتباه إلى الصعوبات التي تواجه عملية الاستقرار والتعقيدات أمام خطة بناء مؤسسة أمنية موحدة، في ظل ازدياد وتيرة الاستقطابات والانقسامات المناطقية والسياسية في البلاد.