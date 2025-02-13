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في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتحسين إدارة العمالة الوافدة، عقد الفريق الوزاري المكلف من قبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة منتهية الولاية، اجتماعًا تقابليًا مع الفريق الفني والتقني لمشروع نظام إدارة محفظة العمل والتشغيل الذكية.

تنظيم عمل العمالة الوافدة في البلاد

ترأس الاجتماع فايز عمران رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، وبمشاركة مدراء المكاتب والإدارات المختصة بالوزارة، الذين ناقشوا آخر المستجدات بمنصة وافد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض النسخة التجريبية لمنصة “وافد”، التي تعد المرحلة الأولى من المشروع الاستراتيجي، والمزمع إطلاقها قريبًا بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والإدارات المعنية. وتهدف المنصة إلى تسوية أوضاع العمالة الوافدة القانونية المقيمة داخل البلاد، عبر شركات تقديم الخدمات العمالية، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة وضبط النسخة النهائية بالتشاور مع أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة.

ووفقا لبيان الوزارة ” أن هذا المشروع يمثل الكيان التقني والفني لمركز العمل بتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، ويتم تنفيذه وفق خطة عمل تعتمد على التحول نحو الاقتصاد الرقمي التطوري. وقد أُعدت هذه الخطة استنادًا إلى مبادرة استراتيجية قدمها وزير العمل والتأهيل علي العابد، وتبنتها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية خلال مؤتمر وزراء العمل بتجمع دول الساحل والصحراء، الذي عُقد في طرابلس يومي 27-28 نوفمبر 2023″.

حوكمة العاملة الوافدة

وأوضح البيان يهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة تنقل وإقامة وعمل اليد العاملة داخل دول التجمع، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة.

وفي وقت سابق قامت الوزارة بتدريب الموظفين المكلفين بمكاتب العمل على كيفية استخدام المنصة بشكل فعّال، وذلك عبر مراحل مجدولة وفق نظام التجمعات. يجرى تنفيذه من قبل فريق متخصص من إدارة تقنية المعلومات والدعم الفني بالوزارة، بهدف تمكين المكاتب من إصدار تصاريح العمل بدقة وكفاءة عالية.