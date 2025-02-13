إنتاج ليبيا اليومي من النفط والغاز يتجاوز 1.6 مليون برميل

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النفط .. ارتفاع معدلات الإنتاج في الحقول النفطية

إجمالي الإنتاج قد بلغ 1،668،565 برميل يومياً

إنتاج النفط الخام بلغت 1،406،675 برميل يومياً

مؤشرات إنتاج الغاز سجلت ما قيمته 209،190 برميل مكافئ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025، أن إجمالي الإنتاج من النفط الخام والغاز قد بلغ 1،668،565 برميل يومياً.

معدلات الإنتاج في الحقول النفطية

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن معدلات إنتاج ليبيا من النفط الخام بلغت اليوم 1،406،675 برميل يومياً، ومن المكثفات 52،700 برميل.

فيما سجلت مؤشرات إنتاج الغاز ما قيمته 209،190 برميل مكافئ.

ليسجل إجمالي الإنتاج قد بلغ 1،668،565 برميل يومياً.

مؤسسة النفط.. المؤسسة وشركاتها يناقشان آلية تعزيز مشاركاتهم القيّمة في المؤتمرات العلمية

وفي إطار تعزيز الحضور العالمي لقطاع النفط، عقد مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات ومعاهد ومراكز القطاع مديري المؤسسة فرع بنغازي والمنطقة الجنوبية.

تبادل الخبرات

ناقش الاجتماع، الذي عُقد بمقر المؤسسة في طرابلس، سبل تعزيز مشاركة قطاع النفط الليبي في المؤتمرات والمعارض الدولية، مع استعراض التحديات والحلول المقترحة، وتعزيز التنسيق لتطوير الحضور الدولي وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، نظرًا لقيمة القامات العلمية في القطاع.

تشكيل لجنة لتقييم البحوث العلمية

خلص الاجتماع بتوجيه حزمة من التوصيات، أبرزها تشكيل لجنة لتقييم البحوث العلمية المشاركة في المؤتمرات، وتنسيق التواصل بين مكتب التعاون بالمؤسسة وممثلي التعاون في الشركات، وإلزامهم بتقديم مشاركات علمية بعد تقييم الأوراق العلمية.