وفاة شخص وإصابة 26 آخرين في «حادث مروع» على طريق براك الشويرف

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حادث سير مروع على طريق براك الشويرف

مستشفى براك العام تستقبل المصابين في حادث طريق براك الشويرف

وفاة رجل ليبي الجنسية لدى وصوله المستشفى وإصابة الآخر بجروح وكدمات

شهد طريق براك الشويرف، صباح اليوم الأربعاء، حادث سير مروع، أسفر عن وفاة ليبي وإصابة آخر بإصابات بالغة.

حادث سير مروع على طريق براك الشويرف

وكان قسم الطوارئ بمستشفى براك العام، قد استقبل اليوم حادث سير مروع على طريق براك الشويرف، حيث انقلبت سيارة كانت تقل شخصين ليبيين و25 شخصًا آخرين من المهاجرين غير الشرعيين.

وفاة رجل ليبي الجنسية لدى وصوله المستشفى وإصابة الآخر بجروح وكدمات

وبحسب المستشفى، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، فقد أسفر الحادث عن وفاة رجل ليبي الجنسية لدى وصوله المستشفى، بينما أصيب الرجل الليبي الآخر بجروح وكدمات.

حالة المصابين من المهاجرين غير الشرعيين

أما بالنسبة لبقية المصابين من المهاجرين غير الشرعيين، فقد تم نقلهم إلى المستشفى وهم يعانون من كسور وكدمات وجروح عميقة، بالإضافة إلى هبوط في مستوى السكر، وقد خضعوا للفحوصات والتحاليل اللازمة، بما في ذلك أشعة سينية وصورة مقطعية (CT)، وتم تقديم العلاجات المناسبة لهم.

وأكد البيان، أن المستشفى بذل جهودًا كبيرة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ويأمل الأطباء في شفاء جميع الحالات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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