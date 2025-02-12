ورشة عمل لنساء من تاورغاء ومرزق لمناقشة تحديات النزوح

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نظم مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة منتهية الولاية اليوم الأربعاء ورشة عمل حول رصد وتقييم احتياجات المرأة في مدينتي مرزق وتاورغاء.

تعزيز دور نساء مرزق وتاورغاء في مجتمعاتهن المحلية

وقالت الوزارة في بيانها أن الورشة تأتي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، إذ استهدفت سيدات بمكاتب تمكين المرأة ورائدات وناشطات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في مرزق وتاورغاء، وعدد من الموظفات بوزارة الحكم المحلي.

وتابع البيان حضر افتتاح الورشة كل من أبوبكر الطرابلسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وشادية عريبي مدير مكتب دعم وتمكين المرأة، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فلورنس باستي، ومسؤولة البرامج بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بليبيا ميسم مبروك.

رصد وتقييم احتياجات النساء

وأوضح البيان أهداف الورشة التي تتواصل على مدى يومين، إذ تعمل على تعزيز قدرات النساء على رصد وتقييم احتياجاتهن أثناء الأزمات، وتعزيز دورهن في المجتمع، وأدوات جمع البيانات والتقييمات، إضافة إلى الحلول الدائمة للنزوح وكيفية استخدام البيانات وترجمة احتياجات المرأة إلى برامج، وقيادة المرأة ومشاركتها، ومناقشة الاحتياجات الحالية للنساء النازحات داخليا على اعتبار أن مدينتي تاورغاء ومرزق عانتا من التهجير الداخلي.

وفي كلمته أكد الطرابلسي على “أهمية هذه الورشة باعتبارها خطوة عملية نحو تعزيز الاستجابة لاحتياجات المرأة، وخاصة ما عانته مدينتا تاورغاء ومرزق، من تهجير وحروب على مدار السنوات العشرة الماضية”.

وأشار الطرابلسي إلى أن “وزارة الحكم المحلي ومن خلال مكاتب دعم وتمكين المرأة في مختلف البلديات، تولي اهتماما خاصا بتمكين النساء وتعزيز دورهن في المجتمع سواء في مجال التنمية المحلية أو في مواجهة الأزمات، مؤكدا أن النساء عنصر أساسي في التعافي وإعادة بناء مجتمعاتهن، مضيفا أن الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تمثل نموذجا حقيقيا للتعاون المثمر”.