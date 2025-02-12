نجاة عادل جمعه من محاولة اغتيال بطريق المطار .. والحكومة تؤكد استقرار حالته

أخبار ليبيا 24

عادل جمعه يتعرض لحادث اغتيال على الطريق السريع

جهة مجهولة تستهدف جمعه اثناء استقلال سيارته على طريق المطار

عادل جمعه أصيب بعياريين ناريين فى محاولة الاغتيال

حكومة الدبيبة تدين الحادث وتؤكد استقرار حالته الصحية

حكومة الدبيبة تؤكد ملاجقة المتورطين فى الحادثة

تعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، عادل جمعة، صباح اليوم الأربعاء، لمحاولة اغتيال استهدفت سيارته على الطريق السريع في طرابلس.

إصابة عادل جمعة بعياريين ناريين

وبحسب مراسل وكالة “أخبار ليبيا 24″، فقد أصيب عادل جمعه بعياريين ناريين بالرجل اليمني في محاولة اغتياله بطريق المطار في طرابلس.

حكومة الدبيبة تدين محاولة اغتيال عادل جمعة

وأصدرت حكومة الدبيبة، بيانا صحفيا، أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاعتداء المسلح التي استهدفت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، أثناء استقلاله سيارته على الطريق السريع في طرابلس من قبل جهة مجهولة.

حكومة الدبيبة تؤكد أن الحالة الصحية للوزير مستقرة

وقالت في بيانها: “تطمئن الحكومة المواطنين بأن الحالة الصحية للوزير مستقرة، وأن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت على الفور تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الحادثة وتعقب الجناة، لضمان تقديمهم للعدالة”.

لا تهاون مع أي محاولات تستهدف أمن الدولة أو تهدد استقرار البلاد

وفي ختام بيانها أكدت حكومة الوحدة منتهية الولاية أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن الدولة أو تهدد استقرار البلاد، مشددة على استمرار جهودها في بذل كل المساعي لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.