مفوضية الانتخابات وإدارة القضايا تبحثان سبل التصدي للنزاعات الانتخابية

أخبار ليبيا 24

عقد عماد السايح رئيس مجلس المفوضية، صباح اليوم الأربعاء اجتماعاً مع أحمد بازاما رئيس إدارة القضايا، لمناقشة سبل التعاون المشترك للتصدي إلى النزاعات الانتخابية عند إجراء انتخابات المجموعة الثانية لانتخابات المجالس البلدية.

تطوير أساليب الدفاع القانوني في العملية الانتخابية

ووفقا لبيان المفوضية حضر الاجتماع عضوي مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب أبوبكر مرده.

تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين المفوضية وإدارة القضايا في التصدي للنزاعات الانتخابية، وسبل تعزيز الدفاع عن إجراءات المفوضية أمام القضاء. كما جرى خلال اللقاء مناقشة تطوير أساليب الدفاع القانوني بما يسهم في حماية قرارات المفوضية، ويضمن سلامة إجراءاتها الانتخابية.

وأكد اللقاء على أهمية تلافي الإشكاليات والسلبيات التي قد تصاحب عملية الدفاع، بهدف تعزيز مركز المفوضية أمام القضاء وضمان حماية حقوق الناخبين.

وأشار البيان يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجهات القانونية والمؤسسية، لدعم نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق الشفافية والمصداقية على أكبر قدر ممكن.

حث الأحزاب السياسية على دعم انتخابات المجالس البلدية

وفي مطلع الأسبوع الجاري، نظّمت المفوضية العليا للانتخابات بالتعاون مع مشروع دعم الانتخابات في ليبيا (بيبول) والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، منتدى الأحزاب والكيانات السياسية تحت عنوان “دور الأحزاب والكيانات السياسية في العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية”.

أُقيم المنتدى في مدينة بنغازي، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وممثلين عن الأحزاب السياسية.

ناقش المجتمعون سبل دعم العملية الانتخابية، لاسيما أن للأحزاب السياسية دوراً مهماً في نشر الوعي الانتخابي بين أفراد المجتمع، كما لها وزنها السياسي بالدفع بالعملية الديموقراطية وكسر الجمود السياسي الحالي.

من جانبه أكد الشعاب على الدور الحيوي للأحزاب السياسية في إنجاح العملية الانتخابية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، مشددًا على أهمية التوعية والالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية لضمان انتخابات نزيهة وشاملة.