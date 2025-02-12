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مصرف الوحدة يكشف عن حدود السحب اليومي في رمضان

استعدادًا لشهر رمضان.. مصرف الوحدة يبدأ توزيع السيولة

12 فبراير، 2025 11:27 ص
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مصرف الوحدة
مصرف الوحدة

أخبار ليبيا 24

  • المصارف تبدأ الاستعداد لشهر رمضان الكريم

  • مصرف الوحدة يوزع السيولة النقدية عبر فروعه وأجهزة السحب الذاتي

  • التركي: قيمة السحب عبر الشباك تبلغ 1000 دينار، وعبر الآلات الذاتية 2000 دينار

  • مصرف الوحدة يدعو المواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية

 

أعلن مصرف الوحدة، صباح اليوم الأربعاء، عن البدء في توزيع السيولة النقدية عبر فروعه وأجهزة السحب الذاتي، استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

تلبية احتياجات المواطنين في رمضان

ويهدف المصرف من خلال هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات المواطنين وضمان سلاسة المعاملات النقدية طوال الشهر الفضيل.

  • التركي: المصرف بدأ أمس في توزيع السيولة النقدية

مدير إدارة التسويق بمصرف الوحدة، أحمد التركي قال، إن المصرف بدأ أمس في توزيع السيولة النقدية عبر فروعه وأجهزة السحب الذاتي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

حدود السحب فى رمضان

وأوضح التركي أن قيمة السحب عبر الشباك تبلغ 1000 دينار، وعبر الآلات الذاتية 2000 دينار لعملاء المصرف في مختلف المناطق، مبينا أن السيولة متوفرة طيلة شهر رمضان الكريم؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

الاستفادة من الخدمات الإلكترونية

ودعا التركي، العملاء إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لتقليل الضغط على الفروع.

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12 فبراير، 2025 11:27 ص
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