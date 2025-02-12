لحوم متعفنة و تجاوزات خطيرة.. إغلاق نهائي وتشميع محلات ومطاعم في بنغازي

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حملة موسعة على محلات بيع اللحوم و المواد الغذائية والمخابز في بنغازي

الحملة استهدفت محلات بيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائية والمطاعم والمخابز في بنغازي

مناطق الحملة: شملت الرويسات و شارع عشرين ورأس اعبيدة وطريق الجلاء

شنت قوة من الإدارة العامة للعمليات الأمنية، حملة تفتيش موسعة استهدفت محلات بيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائية والمطاعم والمخابز في عدة مناطق بمدينة بنغازي، شملت الرويسات، شارع عشرين، رأس اعبيدة، وطريق الجلاء.

عناصر الحملة الأمنية

نفذت الحملة بقيادة فرج الشاعري، مدير إدارة إنفاذ القانون، رفقة مدير نيابة النظام العام محمد الرملي، وبالتعاون مع شؤون الاصحاح البيئي بنغازي و دوريات الحرس البلدي.

ضبط كميات من الكبد الفاسد ولحوم متعفنة وفاسدة ودواجن غير صالحة

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الكبد الفاسد غير الصالح للاستهلاك البشري بسبب إصابته بالتليف، بالإضافة إلى لحوم متعفنة، لحوم مجمدة فاسدة، ودواجن غير صالحة، حيث تبيّن أن بعضها مخزّن بطريقة غير صحية ويفتقر لأدنى معايير السلامة الغذائية، وذلك وفقًا للكشوفات التي أجراها فريق شؤون الإصحاح البيئي بنغازي.

رصد عدة مخالفات في المخابز والمطاعم والمحلات التجارية

كما قامت فرق شؤون الإصحاح البيئي بالكشف على المخابز والمطاعم والمحلات التجارية، حيث تم رصد عدة مخالفات، منها:

مخابز غير مرخصة.

تدني مستوى النظافة.

تجاوزات خطيرة مثل انعدام النظافة و التدخين أثناء عمليات العجن والتجهيز.

عدم اهتمام عدد كبير من المحال التجارية بالنظافة العامة.

ضبط عاملين لا يحملون شهادات صحية، أو يحملون شهادات تجارية غير معتمدة من المختبر المرجعي، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلكين.

إغلاق وتشميع عدد من المحلات المخالفة

وبناءً على هذه المخالفات، أصدر رئيس نيابة النظام العام محمد الرملي تعليماته للجنة بـإغلاق وتشميع عدد من المحلات المخالفة، وإيقاف عدة أنشطة تجارية، وفرض الإغلاق النهائي على محلات أخرى، وذلك في إطار جهود النيابة العامة وإدارة إنفاذ القانون لتعزيز الأمن الغذائي وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية.

العمليات الأمنية: استمرار الحملات لمتابعة الأسواق والحد من التجاوزات التي تهدد صحة المواطنين

وأكدت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، استمرار هذه الحملات لمتابعة الأسواق والحد من التجاوزات التي تهدد صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.