لجنة خارجية النواب تناقش مع سفير إيطاليا فرص الاستثمار

أخبار ليبيا 24

التقى “يوسف العقوري” رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب و”عبد النبي عبد المولى ” عضو اللجنة مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جيانلوكا ألبريني” وجرت مناقشة سبل تسهيل منح التأشيرة للمواطن الليبي عند رغبته بالسفر إلى إيطاليا.

تعزيز التعاون في الاستثمار البحري مع إيطاليا

كما حضر اللقاء قنصل إيطاليا في مدينة بنغازي “فرانشيسكو لويجي ” وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من ضمنها أزمة الهجرة التي تعد إيطاليا من أكثر الدول المتأثرة بموجات المهاجرين، كما تطرق اللقاء لمناقشة تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين تحديداً في مجالات صيد الأسماك.

ووفقا لبيان المجلس، أشاد العقوري بجهود فريق البعثة الإيطالية في ليبيا التي ساهمت في تسهيل العمل على الملفات المشتركة.

كما أكد العقوري على أهمية توسيع برامج منظمة (سهام باري الإيطالية) في دعم القطاع الزراعي والصحة الحيوانية في شرق و جنوب البلاد وبحث إمكانية انضمام ليبيا كعضو في المنظمة، كما وجه دعوة لممثل الوكالة الإيطالية للتعاون و زيارة مجلس النواب لمزيد من التباحث حول الأولويات، منوهاً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية في قطاع الثروة البحرية ومساعدة ليبيا لتصدير ثروتها السمكية للاتحاد الأوروبي.

هذا وقد أبدى العقوري ملاحظاته حول برامج التعاون الدولي، مؤكداً حرص لجنة الخارجية على التعاون مع منظمة الهجرة الدولية لتعزيز حوكمة الهجرة للجهات المحلية من خلال برامج التدريب والتطوير، موضحاً ضرورة تعزيز القدرات الإدارية للمنظمة من أجل تنفيذ البرامج المشتركة مع مجلس النواب بالجودة المطلوبة بما يحقق أهدافها.

تعزيز التعاون حول ملف الهجرة

من جانبه أكد عبدالنبي عبد المولى عضو اللجنة على “عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، كما تطرق إلى خطورة أزمة الهجرة على إيطاليا وليبيا وأهمية الدور الإيطالي في مكافحة شبكات تهريب البشر عن طريق البحار ، موضحاً أن ليبيا استقبلت مايقارب عن نصف مليون مواطن سوداني وفقا للمصادر الرسمية، وتمت معاملتهم أسوة بالمواطنين الليبيين من حيث الخدمات والتعليم والحق في العمل. مؤكداً على ضرورة دعم المجتمع الدولي لليبيا للاستجابة للأزمة السودانية بالنظر لحجم هذه الأزمة”.

قريبا عودة الخطوط الإيطالية لمطار بنينا

ومن جانبه أكد ألبريني حرص إيطاليا على تعزيز العلاقات في جميع المجالات وأن تكون صديقة لجميع الليبيين، مشيراً إلى عودة طيران الخطوط الإيطالية مباشرة من طرابلس إلى روما، وأنه سيتم قريبا عودة رحلات الطيران، من مطار بنينا الدولي مبدياً ارتياحه للتطور الكبير في العلاقات بين البلدين.