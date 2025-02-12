كانوا محتجزين.. ضبط 82 مهاجرا غير شرعي في مداهمة بمدينة زلة

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زلة.. قوات لجنة إعادة تنظيم الجنوب تداهم منزل

القوات تضبط 82 مهاجرًا من جنسيات أفريقية في زلة

المهاجرين كانوا محتجزين في منزل داخل حي سكني

أعلنت لجنة إعادة تنظيم الجنوب، برئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء جمال العمامي، ضبط 82 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا محتجزين في منزل داخل حي سكني بمدينة زلة، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي الجفرة، وسرية الشرطة العسكرية بالقيادة العامة، والمخابرات العامة، ومديرية أمن الجفرة.

مداهمة منزل في زلة

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الملازم أول أحمد المسلاتي قوله، إن العملية تم تنفيذها بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، حيث نفذت الوحدات الأمنية المداهمة بنجاح، وأسفرت عن ضبط جميع المحتجزين، وتم إحالة القضية إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لجنة إعادة تنظيم الجنوب تؤكد استمرار جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من شبكات الاتجار بالبشر

وبدورها، أكدت لجنة إعادة تنظيم الجنوب، استمرار جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من شبكات الاتجار بالبشر، مشددةً على أهمية التعاون الأمني المشترك في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة لإعادة تنظيم الجنوب

وتأتى هذه العملية ضمن جهود تعزيز الأمن في الجنوب، بناءً على تعليمات رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن صدام خليفة، بشأن تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة لإعادة تنظيم الجنوب.