سليمان يوصي بتفعيل الإدارات الوسطى لشركة الواحة للنفط

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على خلفية إيقاف مدير شركة الواحة للنفط وإحالته للتحقيق من قبل النيابة العامة بسبب تورطه في عمليات اختلاس وفساد مالي، اجتمع مسعود سليمان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مع أعضاء مجلس الشركة، لمتابعة أوضاعها خلال هذه الفترة الحرجة.

إعادة تقويم عمل شركة الواحة للنفط

من جانبه أكد سليمان، أن شركة الواحة للنفط شركة تم بناؤها على أسس سليمة، تخضع لنظام العمل المؤسساتي المنضبط، وتعمل وفق هيكلة إدارية وفنية متناغمة.

وأوضح في اجتماع ضمّ كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارات الفنية بالمؤسسة وبعض مديرو الإدارات بشركة الواحة للنفط، ولجنة الملاك بشركة الواحة، أن العمل المؤسساتي الصحيح هو الذي يسير وفق منهج التراتبية في الاختصاص والمسؤولية، والإتقان في أداء المهام وتنفيذها، لافتاً إلى أن الاستمرار في العمل بذات الوتيرة والمحافظة على معدلات الإنتاج خير دليل تقدمه شركة الواحة لتعزيز هذا المفهوم في مثل هذه الظروف.

المطالبة بتفعيل الإدارات الوسطى

ووفقا لبيان المؤسسة، أوصى سليمان المعنيين بشركة الواحة بضرورة تفعيل دور ومهام الإدارات الوسطى، التي تضمن سير العمل بالشركات بشكل انسيابي وسلس وفقاً لدليل الصلاحيات والتحويلات المعتمد، ومتابعة احتياجات الشركة، الأمر الذي يدفع بحركة الإنتاج إلى الأمام، واستمرار زيادة معدلاته لتحقيق المستهدف، مؤكداً دعم المؤسسة المستمر للشركة.

مدير جديد وآمال بتحسين وضع الشركة

وبعد أمر النيابة العامة بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، بسبب مخالفات مالية كبيرة، وعقود مع شركات تقدر بملايين الدولارات، أصدر سليمان قرارًا بتكليف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية مؤقتاً بتسيير مهام رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط.

وبحسب مراسلة مسعود سليمان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية أوضح فيها “الوضع الراهن لوظائف الإدارة العليا بشركة الواحة للنفط، ولغاية تجنيب أعمال الشركة من أي إرباك أو عرقلة تحول دون استمرار أعمالها بصورة منتظمة ومضطرده بما يضر بنشاطات الشركة وينعكس سلبا على المصلحة العامة”.