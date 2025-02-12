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بحوزته كلاشينكوف وكوكايين.. الإطاحة بمطلوب أمني في طبرق

طبرق.. حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

12 فبراير، 2025 9:08 ص
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جهاز مكافحة المخدرات
جهاز مكافحة المخدرات

أخبار ليبيا 24

  • طبرق.. حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون
  • ضبط المتهم وبحوزته ربع قورزة وكمية من مادة الكوكايين
  • المتهم  يحمل سلاح ناري من نوع كلاشينكوف
  • ضبط أحد المطلوبين خلال حملة أمنية في طبرق    

في إطار جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والخارجين عن القانون، أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الإطاحة بمطلوب وبحوزته مخدرات وسلاح في طبرق.

حملة أمنية استهدفت مروجي المخدرات والخارجين عن القانون في طبرق

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن عناصر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – فرع طبرق، تمكنوا من ضبط أحد المطلوبين خلال حملة أمنية استهدفت مروجي المخدرات والخارجين عن القانون.

  • ضبط المتهم وبحوزته ربع قورزة وكمية من مادة الكوكايين وسلاح ناري من نوع كلاشينكوف

وأشار الجهاز، إلى أنه تم القبض على المدعو “س . س . م”، مواليد 1986، المقيم في أمساعد، حيث عُثر بحوزته على كمية من المخدرات، تضمنت ما يعرف بـ”ربع قورزة”، إضافة إلى كمية من مادة الكوكايين وأدوات مخصصة لتعاطيه، بالإضافة إلى سلاح ناري من نوع “كلاشينكوف”.

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اتخاذ الإجراءات القانونية

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، في إطار جهود الجهاز المستمرة لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع من هذه الآفات الخطيرة.

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12 فبراير، 2025 9:08 ص
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