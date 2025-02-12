«انتكاسة» في أسعار النفط بسبب مخزونات الخام الأميركية

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زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية تدفع أسعار النفط إلى التراجع

تراجع أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في تعاملات الأسواق العالمية، بعد أن كشف تقرير صناعي عن ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية، ما آثار مخاوف بشأن تباطؤ النمو في أكبر سوق للطاقة في العالم.

العقود الآجلة

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتًا، ليصل سعر البرميل إلى 76.75 دولارًا، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتًا، ليصل إلى 73.04 دولارًا للبرميل.

انتكاسة

ويعد هذا التراجع انتكاسة بعد سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام في الأسواق، حيث كانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعًا بلغ 3.6 بالمئة لخام برنت و3.7 بالمئة لخام غرب تكساس الوسيط.

زيادة المخزونات الأمريكية

وكان الانخفاض مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة المخزونات في الولايات المتحدة بمقدار 9.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير، وفقًا لتقرير معهد البترول الأميركي، وهو ما يعكس ضعفًا في الطلب أو زيادة في العرض من المخزون المحلي.

وعلى الرغم من الانخفاض في الأسعار، ظهرت بعض العوامل، التي حدّت من تراجع السوق، أبرزها هوامش التكرير القوية التي ساعدت على دعم الأسعار إلى حد ما.

تأثير الرسوم الجمركية

وفي الوقت نفسه، كان هناك تأثير من القلق بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، حيث إن المخاوف من فرض أو تهديد بفرض المزيد من الرسوم الجمركية قد يحد من النمو الاقتصادي العالمي، مما يؤثر بدوره على الطلب العالمي على الطاقة.

زيادة طفيفة

ومن جهة أخرى، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة للعام 2025، حيث توقعت أن يصل الإنتاج إلى 13.59 مليون برميل يوميًا، بزيادة طفيفة عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 13.55 مليون برميل يوميًا.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم، حيث يأمل المتعاملون أن توفر هذه البيانات إشارات حول قوة الاقتصاد الأميركي، وتأثيرها على سياسة البنك المركزي الأميركي، وما إذا كان سيتم تعديل أسعار الفائدة في المستقبل.