رياضة محلية

الاتحاد الليبي للقوة البدنية يعتمد 12 نادياً لبطولة بني وليد

انطلاق البطولة يوم 20 الشهر الجاري

12 فبراير، 2025 9:11 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد الليبي للقوة البدنية يوم غد الخميس آخر موعد لتسلم قوائم الأندية والصالات المشاركة في بطولة ليبيا للقوة البدنية المقامة في مدينة بني وليد في 20 من الشهر الجاري.

الأندية المشاركة في البطولة

وكشف الاتحاد الليبي للقوة البدنية عن اعتماد مشاركة 12 ناديا حتى الآن بعد استيفائها كافة الشروط المطلوبة، من قبل اللجنة المشرفة على بطولة ليبيا التي تستمر لمدة ثلاثة أيام. وهي أندية ترهونة، والنهضة، والشاحنات، والقلعة؛ وكذلك صالة مان سبورت بقصر خيار، ونادي الشموع، وصالة علي الصيني بالبيضاء، ونادي البارون مصراتة، إضافة إلى نادي نجوم الهضبة، ونادي الجزيرة زوارة، والهلال، ونادي مخلوف الرياضي، وفقا للصفحة الرسمية للاتحاد على فيسبوك.

ومن خلال البطولة سيجري اختيار عناصر المنتخب الوطني لفئة الناشئين والشباب والكبار، المقبل على عدد من المشاركات القارية والدولية خلال العام الحالي.

سابقة تاريخية باختيار سيدة للتحكيم

كما اختار الاتحاد  35 حكماً لإدارة المنافسات التي تستمر لثلاثة أيام بمشاركة المتحصلين على المراكز الأولى في تصفيات بطولة المناطق.

وفي سابقة تاريخية وإنجاز يحسب للاتحاد الليبي، “دفع الاتحاد بالاستاذة  فتحية العمامي  كحكم معتمد بشكل رسمي في لعبة القوة البدنية. وأكد البيان خاضت وبكل اقتدار لأول مرة تجربة التحكيم اليوم السبت ضمن منافسات بطولة المنطقة الشرقية لتسجل اسمها  كأول ليبية تشارك في تحكيم لعبة القوة البدنية” وفقا للبيان.

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وفي وقت سابق أشاد خالد مخلوف رئيس الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية  بالتنظيم المميز لبطولات المناطق للعام 2025 حيث قدم الشكر لرؤساء الاتحادات الفرعية وأعضائها وإلى لجان التحكيم ومدربين الأندية والرياضيين في كافة  المناطق. وتقدم بالشكر للمناطق التي استضافت البطولات المحلية وهي بنغازي وسبها وطرابلس. جاء ذلك خلال حضوره فعاليات بطولة المنطقة الشرقية في يومها الختامي.

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