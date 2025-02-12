الأرصاد: اعتدال في درجات الحرارة على معظم المناطق الغربية والجنوبية

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الأرصاد تتوقع أن يسود طقس معتدل على معظم المناطق الغربية والجنوبية

نشاط نسبي للرياح الجنوبية الشرقية يوم الغد على بعض المناطق الغربية

حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025.. حيث توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، أن تكون درجات الحرارة معتدلة نسبياً هذا اليوم ويوم الغد على معظم المناطق الغربية والجنوبية، مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية الشرقية يوم الغد على بعض المناطق الغربية – الخليج وسهل بنغازي.

بدايةً من يوم الجمعة تتحول الرياح إلى شمالية غربية على مناطق الشمال الغربي مع انخفاض في درجات الحرارة وتكاثر السحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة .

وحول تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد :

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحياناً يوم الغد على بعض المناطق الواقعة شرق طرابلس مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الجمعة إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 22)مْ، وتسجل زيادة يوم الغد وتنخفض يوم الجمعة.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية شرقية فشرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الخليج وسهل بنغازي تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(12- 17)مْ، وتسجل زيادة تدريجية بدايةً من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور سحب عالية يوم الغد.

الرياح : جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20– 24)مْ، وتسجل زيادة يوم الغد.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18– 20)مْ ، وتسجل زيادة يوم الجمعة.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

تتكاثر السحب بدايةً من مساء يوم الجمعة على مناطق شمال غرب البلاد يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة مع تراجع في درجات الحرارة.