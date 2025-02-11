المنتخب الوطني لكرة السلة يستعد لتصفيات الأفروباسكيت

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يستعد المنتخب الليبي لكرة السلة للمشاركة في تصفيات المؤهلة لبطولة الأفروباسكيت، إذ يتدرب المنتخب حاليا في مصر الشقيقة.

طرابلس تستضيف تصفيات الأفروباسكيت

ومن المقرر أن تستضيف طرابلس تصفيات المجموعة الثانية والثالثة، ابتداءًا من الحادي والعشرين من فبراير الجاري وتستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه، وتصفيات الأفروباسكت (بطولة أفريقيا لكرة السلة) تتنافس فيها 16 فريقا من القارة السمراء.

وسيعود المنتخب خلال اليومين القادمين إلى طرابلس للمشاركة في البطولة، لخوض التصفيات التي ستحتضنها القاعة الكبرى بالعاصمة طرابلس والتي يحتاج من خلالها لاعبونا لفوز وحيد لضمان التأهل للنهائيات الأفريقية ، ويتنافس المنتخب الليبي بالمجموعة الثانية رفقة منتخبات نيجيريا وكاب فيردي والمنتخب الأوغندي ، يشار إلى أن ليبيا ستستضيف أيضا مباريات المجموعة الثامنة التي تضم منتخب تونس وأنغولا وكينيا والمنتخب الغيني.

يشار إلى أن، يقود الجهاز الفني للمنتخب الليبي المدرب اللبناني فؤاد أبو شقرا، بمساعدة المدربين نبيل قبلان وأحمد الأوجلي، بالإضافة إلى المعد البدني أحمد إبراهيم.

قرعة مباريات كأس ليبيا لكرة السلة

وعلى جانب آخر منفصل، أُجريت في بنغازي بمقر النادي الأهلي، أمس الإثنين، قرعة مباريات كأس ليبيا لكرة السلة في قاعة الشهيد ونيس بوخمادة، وأشرف على القرعة لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة السلة، حيث قسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين في كل من المنطقة الشرقية والغربية.

وضمت المنطقة الشرقية، في المجموعة الأولى فرق الهلال، والسلفيوم، والنصر، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق الأهلي بنغازي، والمروج، واتحاد المرج. أما في المنطقة الغربية، فتقسم الفرق إلى مجموعتين؛ ضمت المجموعة الأولى فرق الاتحاد، الشباب العربي، جامعة طرابلس، وأبوسليم، في حين ضمت المجموعة الثانية فرق بالخير، الإشعاع، المدينة، والأهلي طرابلس.

تبدأ مباريات كأس ليبيا مع بداية شهر رمضان، بينما ستحدد ملاعب إقامة المباريات لاحقا.