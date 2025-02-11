ملك الأردن: العرب سيأتون لأمريكا برد على خطة ترامب.. وننتظر مصر

أخبار ليبيا 24

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، إن العرب سيأتون إلى الولايات المتحدة برد على خطة ترامب بشأن غزة.

استقبال 2000 طفل مرضى من غزة

وأوضح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عقب لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في العاصمة الأميركية واشنطن اليوم الثلاثاء، أنه ما يمكن أن تقوم به عمان فورا هو استقبال 2000 طفل مرضى من غزة، وسننتظر أن تقدم مصر من جانبها خطة.

عبد الله الثاني: ننتظر لنرى خطة من مصر

وعن استقبال الفلسطينيين في الأردن، قال الملك عبدالله: :”علينا أن نضع في الاعتبار كيفية تنفيذ هذا الأمر بما يخدم مصلحة الجميع”، وتابع قائلاً: “يجب أن ننتظر لنرى خطة من مصر”.

تخصيص أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون

وحول تخصيص أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون، قال العاهل الأردني “يجب أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي”.

خطة ترامب

وكانت خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ودعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية في السعودية، آثارت حالة من الغضب فى الدول العربية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفلسطينيين لن يكون لهم الحق في العودة إلى غزة، بموجب خطته المقترحة، التي يريد من خلالها أن تمتلك الولايات المتحدة أراضي القطاع وتطويره ليكون “مشروعًا عقاريًا”.

قمة عربية

وفي ظل هذا التصعيد، تتجه الدول العربية لعقد قمة طارئة في السابع والعشرين من الشهر الحالي، حيث ستصدر القمة قرارات واضحة تعبر عن إجماع عربي ضد خطة ترامب.

الجامعة العربية

وبينما ترفض دول مثل مصر والأردن أي شراكة في تصفية القضية الفلسطينية، أكدت الجامعة العربية أنها ستوصل رسالة موحدة لواشنطن بأن “بيع غزة وتهجير سكانها خط أحمر”.

ضغوط غربية

وتظل التساؤلات مفتوحة: هل تنجح الضغوط العربية والدولية في كبح مشروع ترامب؟ أم أن غزة ستصبح ساحة لمزيد من الابتزاز السياسي؟ الأيام القادمة ستكشف مدى قدرة الفلسطينيين وحلفائهم على مواجهة هذا التحدي غير المسبوق.