مفوضية اللاجئين: اكتشاف مقابر جماعية لمهاجرين في الكفرة يثير القلق

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«اللاجئين» تعرب عن قلقها لاكتشاف مقبرتين جماعيتين لمهاجرين شرق ليبيا

المقابر اكتشفت عقب مداهمات لمواقع تهريب للبشر في اجخرة

الكفرة هي نقطة الدخول الرئيسية للاجئين القادمين إلى ليبيا من السودان

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين لمهاجرين في موقعين للتهريب في الصحراء، مقدمة تعازيها إلى أسر الضحايا وأحبابهم.

مواقع تهريب للبشر في اجخرة

وقالت المفوضية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “لقد اكتُشِفت القبور عقب مداهمات لمواقع تهريب للبشر في اجخرة يوم 6 فبراير وفي الكفرة يوم 8 فبراير؛ حيث عُثِر على جثث 19 شخصًا و28 شخصًا على الأقل على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، جرى تحرير العديد من اللاجئين والمهاجرين من قبل السلطات الليبية بعد تعرضهم للاحتجاز والتعذيب على أيدي تجار البشر”.

الكفرة هي نقطة الدخول الرئيسية للاجئين القادمين إلى ليبيا من السودان

وأشارت المفوضية إلى أن الكفرة هي نقطة الدخول الرئيسية للاجئين القادمين إلى ليبيا من السودان، مبينة أنه كان هناك لاجئون من جنسيات مختلفة ضمن الضحايا الذين تم التعرف عليهم.

مكافحة الاتجار بالبشر وحماية أرواح المستضعفين

وأضافت المفوضية أن من بين الضحايا الذين جرى التعرف عليهم لاجئين من جنسيات مختلفة، معتبرة أن هذه المآسي تسلط الضوء على الحاجة الملحة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية أرواح المستضعفين.

انتشال 19 جثة من مقبرة جماعية في اجخرة

ومساء الخميس، أعلنت مديرية أمن الواحات في بيان، انتشال 19 جثة مرتبطة بأنشطة تهريب وهجرة غير نظامية من مقبرة جماعية بمزرعة في منطقة اجخرة.

استخراج 28 جثة من مقبرة لمهاجرين

وكان رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالجنوب الشرقي محمد علي الفضيل، أعلن مساء السبت، العثور على مقبرة جماعية جديدة في صحراء مدينة الكفرة، بعد يومين من اكتشاف مقبرة مماثلة في منطقة اجخرة، وأعلنت النيابة العامة، تحرير 76 مهاجرًا وضبط تشكيل عصابي متورط في تهريب البشر شمال الكفرة، بالإضافة إلى استخراج 28 جثة عثِر عليها مدفونة في محيط محل احتجاز هؤلاء المهاجرين.