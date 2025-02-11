مؤسسة النفط توصي باستئناف الإنتاج بحقل الغاني

أخبار ليبيا 24

يواصل مجلس إدارة مؤسسة الوطنية للنفط، في عقد اجتماعاته الدورية السنوية، آخرها اجتماعه مع شركات تقنية ليبيا والهروج وشمال أفريقيا ومعهد النفط للعام، لمتابعة مستجدات العمل ومناقشة الميزانيات المقترحة للعام 2025.

استعراض إنجازات الشركات الثلاثة

ناقش رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال سلسلة من الاجتماعات، المشاريع المستهدفة لشركات تقنية ليبيا والهروج وشمال أفريقيا ومعهد النفط للتأهيل والتدريب، وفقا لبيان المؤسسة.

كما استعرضت الاجتماعات التي عُقدت بمقر المؤسسة الرئيس في طرابلس، منجزات الشركات خلال العام الماضي 2024، وقدّمت خلالها شركة تقنية ليبيا دراسات و استشارات هندسية لشركات القطاع.

في حين سجلت شركة الهروج معدلات إنتاج قياسية، تنفيذاً لخطط المؤسسة لرفع معدلات الإنتاج الوطني.

هذا وقد خرّج المعهد 259 متدربًا فنيًا، بينما نجحت شركة شمال أفريقيا في استكمال تجهيزاتها من المعدات ( خباطات ومنظومة تسجيل).

استئناف الإنتاج بحقل الغاني

ووفقا للبيان قدّم مجلس إدارة المؤسسة توصياته للشركات الثلاثة، التي كان أبرزها توطين أعمال شركة تقنية ليبيا، والتركيز على مشاريع زيادة الإنتاج واستدامته، واستئناف الإنتاج بحقل الغاني التابع لشركة الهروج، والتأكيد على أهمية الحفاظ على نظام المعهد واستقلاليته، لضمان تخريج كوادر تساهم في تطوير قطاع النفط.

يُشار إلى أن حضر الاجتماعات رؤساء وأعضاء لجان إدارة الشركات والمعهد، والمديرون العامون، ومديرو الإدارات، ولفيف من المختصين بالمؤسسة والشركات المعنية والمعهد.

تعزيز الإنتاج مع مراعاة إجراءات السلامة

وفي وقت سابق خلال اجتماعات مجلس الإدارة طالب مسعود سليمان رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلّف، شركات الزويتينة ونفوسة والسرير بإعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع التي تضمن رفع الإنتاج والتشغيل الآمن، مع الالتزام بإجراءات السلامة المهنية وسلامة العمليات، وتعزيز برامج التدريب لرفع كفاءة العاملين، والتقيد بمنظومات القياس.

وجرى مناقشة خطط ومشاريع 2025 والميزانية المطلوبة، واستعرض المجلس نشاطات العام الماضي، التي كان أبرزها مباشرة الزويتينة عملياتها فعلياً في القطعتين (103 و74/29) بحوض غدامس، وشروع شركة نفوسة بضخ النفط عبر خط شحن من حقل شمال الحمادة إلى خط حقل الفيل الواصل إلى مجمع مليته، فيما تجاوز إنتاج السرير المستهدف اليومي بوصوله 60 ألف برميل.