كشف ملابسات سرقة خط كهرباء يغذي مزرعة في هراوة

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هراوة.. شرطة الكهرباء تتلقى بلاغا عن سرقة خط كهرباء يغذي مزرعة في المنطقة

محاولة فاشلة لسرقة خط كهرباء يغذي مزرعة

ضبط وحجز الأسلاك وتحريزها لدى دائرة توزيع كهرباء هراوة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة سرقة خط كهرباء يغذي مزرعة في هراوة.

محاولة فاشلة لسرقة خط كهرباء يغذي مزرعة في هراوة

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن مركز الشرطة الكهرباء هراوة التابع لفرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية خليج سرت، تلقى بلاغاً من مواطن عن محاولة فاشلة لسرقة خط كهرباء يغذي مزرعته، وأفاد بأنه أثناء تفقده للمزرعة ليلاً، لاحظ أشخاصاً مجهولين يفرون، ليكتشف لاحقاً تجهيز الأسلاك للسرقة.

ضبط وحجز الأسلاك وتحريزها لدى دائرة توزيع كهرباء هراوة

وأضاف البيان، أنه على الفور باشر أعضاء المركز بالتنسيق مع الإدارة العامة للدعم المركزي، تم ضبط وحجز الأسلاك وتحريزها لدى دائرة توزيع كهرباء هراوة.

البحث عن الجناة لايزال مستمر

ووفقا لبيان الداخلية، فقد تبين أن كمية الأسلاك المصادرة تبلغ 960 متراً ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة ولازال البحث والتحري مستمرين لضبط الجناة.