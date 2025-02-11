في كمين محكم.. ضبط مروج مخدرات بمنطقة الماجوري

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الماجوري.. العثور على باسبورت ونصف بحوزة المتهم

الإيقاع بمروج مخدرات فى كمين محكم بمنطقة الماجوري

رصد المتهم أثناء قيامه ببيع المواد المخدرة بشكل علني أمام المارة خلف عيادة الماجوري

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، ضبط مروج مخدرات بكمين محكم في منطقة الماجوري.

الإطاحة بأحد مروجي المخدرات في منطقة الماجوري في عملية أمنية دقيقة

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن مكتب تحريات رئيس الجهاز برئاسة جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكن من الإطاحة بأحد مروجي المخدرات في منطقة الماجوري، خلف عمارة الجلاء، بعد عملية أمنية دقيقة.

إعداد كمين مُحكم

وأضاف الجهاز، أن عملية الضبط جاءت عقب إعداد كمين مُحكم، حيث تم رصد المشتبه به أثناء قيامه ببيع المواد المخدرة بشكل علني أمام المارة خلف عيادة الماجوري.

إغلاق الشارع العام

ولضمان السيطرة الكاملة على الموقف ومنع أي محاولة للمقاومة، قامت عناصر التحريات بإغلاق الشارع العام وألقت القبض على المتهم بنجاح.

العثور على باسبورت ونصف بحوزة المتهم

وبتفتيش المتهم تم العثور بحوزته على كمية من مادة الحشيش تُقدر بعدد “باسبورت ونصف”، فيما تستمر إجراءات الاستدلال لاستكمال التحقيقات حول نشاطه.