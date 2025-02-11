تكليف رئيس شركة الإنشاءات النفطية بإدارة الواحة للنفط

أخبار ليبيا 24

بعد أمر النيابة العامة بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، بسبب مخالفات مالية كبيرة، وعقود مع شركات تقدر بملايين الدولارات، أصدر رئيس المؤسسة قرارًا بتكليف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية مؤقتاً بتسيير مهام رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط.

للمحافظة على استقرار العمل بالواحة للنفط

جاء القرار لسد الفراغ الذي سيحدثه غياب الرئيس السابق المتهم في قضايا اختلاس وسرقة، والذي يقبع تحت وطأة التحقيق بأمر من مكتب النائب العام.

وبحسب مراسلة مسعود سليمان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية أوضح فيها “الوضع الراهن لوظائف الإدارة العليا بشركة الواحة للنفط، ولغاية تجنيب أعمال الشركة من أي إرباك أو عرقلة تحول دون استمرار أعمالها بصورة منتظمة ومضطرده بما يضر بنشاطات الشركة وينعكس سلبا على المصلحة العامة”.

حول قضية الفساد المالي

وأصدرت النيابة العامة أمرًا بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، على خلفية مخالفات وصفتها بالجسيمة، إذ أبرم الأخير عقدًا لإنشاء حواجز بحرية أمام ميناء السدرة النفطي، بقيمة فاقت 769 مليون دينار ليبي، في حين أن عرضًا آخر من إحدى أدوات التنفيذ لم يتجاوز 339 مليون دينار، وهنا ملايين من الدولارات غابت في الكشوفات المالية والتي من الواضح تحوم حولها شبهات فساد كبيرة.

ومن ضمن المخالفات التي أوضحها مكتب النائب العام في بيانه، قام رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط بإسناد أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ تأسست في عام 2022، رغم افتقارها لأي سجل خبرة في المجال، وصُرفت لها أموال طائلة بلغت 140 مليون دولار أمريكي خلال عامي 2023 و2024. كما قام بصرف 100 مليون دولار أمريكي لصالح أداة تنفيذ أخرى، دون أن تقوم بأي أعمال حفر، في سلسلة من المشاريع الوهمية التي يكسب من ورائها أموال طائلة.

لم تقف عمليات الفساد إلى هذا الحد، بل امتدت إلى تعاقد الشركة على استئجار مبانٍ سكنية لموظفي الرقابة على أعمالها، بمبالغ مبالغ فيها وصلت إلى 50 ألف دينار شهريًا، إضافة إلى تعديلات غامضة على عقود خدمات وأعمال حفر بقيم تجاوزت مليوني دولار أمريكي.