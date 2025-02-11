تصنيف 2025 العسكري.. تراجع قوى وصعود أخرى في الشرق الأوسط

تركيا تتصدر والجيش المصري يتراجع: خريطة جديدة للقوة

السعودية وإيران والكيان الصهيوني.. تنافس محتدم على التفوق العسكري

ليبيا في التصنيف 76 عالميًا: قراءة في المؤشرات العسكرية

القوة النارية العالمية: كيف تغير ترتيب الدول الكبرى؟

التصنيف العسكري لعام 2025.. تغييرات كبرى في موازين القوى

شهد التصنيف العسكري لعام 2025، الصادر عن مؤسسة Global Firepower، تغييرات جوهرية في ترتيب الجيوش العالمية والإقليمية، حيث تباينت مراكز القوى الكبرى، وسجلت بعض الدول تقدمًا لافتًا بينما شهدت أخرى تراجعًا غير متوقع.

القوى العسكرية العالمية.. الهيمنة الأميركية مستمرة

لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحافظ على موقعها كأقوى جيش في العالم، مستندة إلى تفوقها في التكنولوجيا العسكرية، الإنفاق الدفاعي، والأسطول الجوي والبحري. وجاءت روسيا والصين في المركزين الثاني والثالث على التوالي، حيث واصلت موسكو الاستثمار في تحديث قدراتها القتالية، فيما تواصل بكين التوسع في بناء حاملات الطائرات وتعزيز قدراتها الصاروخية.

الترتيب العالمي لأقوى الجيوش (2025)

الترتيب الدولة مؤشر القوة (PwrIndx) 1 الولايات المتحدة 0.0744 2 روسيا 0.0788 3 الصين 0.0788 4 الهند 0.1184 5 كوريا الجنوبية 0.1656 6 المملكة المتحدة 0.1785 7 فرنسا 0.1878 8 اليابان 0.1839 9 تركيا 0.1902 10 إيطاليا 0.2164 19 مصر 0.3427 24 السعودية 0.4201 26 الجزائر 0.3589 43 العراق 0.7738 54 الإمارات 1.0186 76 ليبيا غير متاح

تقرير Global Firepower 2025 يكشف عن تغييرات في موازين القوى العسكرية عالميًا وإقليميًا، مع تقدم إسرائيل، تراجع مصر وإيران، واستقرار تركيا في الصدارة.

تركيا تتصدر الشرق الأوسط وإسرائيل تتقدم

على المستوى الإقليمي، احتفظت تركيا بموقعها كأقوى جيش في الشرق الأوسط، مستفيدة من صناعاتها الدفاعية المتطورة، وتحقيقها اكتفاءً ذاتيًا في مجال الطائرات المسيرة والتكنولوجيا العسكرية. وشهدت إسرائيل تقدمًا إلى المركز الثاني إقليميًا، مدعومة بتفوقها في مجال الاستخبارات والتكنولوجيا العسكرية.

ترتيب القوى العسكرية في الشرق الأوسط (2025)

الترتيب الدولة مؤشر القوة (PwrIndx) 1 تركيا 0.1902 2 الكيان الصهيوني 0.2661 3 إيران 0.3048 4 مصر 0.3427 5 السعودية 0.4201 6 العراق 0.7738 7 الإمارات 1.0186 8 سوريا 1.2771 9 قطر 1.4307 10 الأردن 1.6139 11 الكويت 1.6982 12 البحرين 1.7448 13 عمان 1.8047 14 اليمن 1.8901 15 لبنان غير متاح 76 ليبيا غير متاح

تراجع ملحوظ لمصر وإيران والسعودية

في المقابل، تراجع الجيش المصري عدة مراكز مقارنة بالعام الماضي، نتيجة التحديات الاقتصادية التي أثرت على ميزانية الدفاع. كما شهدت إيران تراجعًا ملحوظًا في ترتيبها بسبب العقوبات الاقتصادية وتراجع الإنفاق العسكري، فيما فقدت السعودية موقعها المتقدم إقليميًا وسط تحديات في تحديث منظومتها الدفاعية.

الوضع العسكري في ليبيا.. ترتيب متأخر وتحديات مستمرة

جاءت ليبيا في المرتبة 76 عالميًا، ما يعكس التحديات الأمنية والعسكرية التي تعيشها البلاد، مع استمرار الانقسامات السياسية وتراجع القدرات العسكرية التقليدية. ورغم المساعي لتوحيد المؤسسة العسكرية، لا تزال ليبيا تواجه تحديات في بناء جيش وطني قادر على فرض الاستقرار.

تغييرات ملحوظة في ترتيب الجيوش العالمية

شهد التصنيف العسكري لعام 2025 أيضًا تقدم بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وبولندا، حيث عززت باريس قدراتها الدفاعية، فيما استفادت بولندا من دعم حلف الناتو. وعلى الجانب الآخر، تراجعت اليابان وباكستان في الترتيب بسبب تحديات اقتصادية وتقنية.

الإنفاق العسكري ومستقبل التوازنات

تعتمد مؤسسة Global Firepower في تصنيفها على عدة معايير، أبرزها حجم القوة البشرية، عدد المعدات والأسلحة، مستوى التطور التكنولوجي، والميزانية الدفاعية لكل دولة. وبالنظر إلى التغييرات المتوقعة خلال السنوات القادمة، يبدو أن ميزان القوى العسكري العالمي قد يشهد مزيدًا من التحولات في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.