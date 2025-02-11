بعد الزاوية والعجيلات.. «النمروش» يطلق عملية عسكرية جديدة في زوارة

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الكتيبة 105 واللواء 62 مجحفل التابعة للمنطقة العسكرية شنت مداهمات مكثفة اليوم في المدينة

النمروش: استمرار العمليات بقوة وحزم حتى القضاء التام على بؤر الجريمة

المنطقة العسكرية الساحل الغربي تدعو للتعاون مع القوات العسكرية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة

أعلنت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، بقيادة صلاح النمروش، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق عملية عسكرية جديدة في مدينة زوارة، وذلك ضمن الجهود الحاسمة لاجتثاث أوكار الجريمة المنظمة والتصدي للخارجين عن القانون.

استكمال العملية العسكرية الزاوية والعجيلات

وقالت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، في بيان لها، إنه العملية الجديدة تأتي في إطار استكمال العملية العسكرية التي أطلقتها المنطقة العسكرية الساحل الغربي مطلع شهر يناير الماضي في مدينتي الزاوية والعجيلات.

مداهمات مكثفة في المدينة

وأوضح البيان: “بتعليمات مباشرة من آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، صلاح الدين النمروش، شنت الكتيبة 105 واللواء 62 مجحفل التابعة للمنطقة العسكرية مداهمات مكثفة، مستهدفة عصابات الإجرام المنظم التي تمتهن تهريب الوقود بطرق غير شرعية والاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والسيادة الوطنية”.

المنطقة العسكرية الساحل الغربي: استمرار العمليات بقوة وحزم حتى القضاء التام على بؤر الجريمة

وأكدت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، استمرار عملياتها بقوة وحزم حتى القضاء التام على بؤر الجريمة، وتطهير المنطقة من جميع الأنشطة الإجرامية التي تعرقل جهود الاستقرار والتنمية، وذلك ضمن تنفيذ التعليمات الصارمة للقيادة العليا بضرورة فرض الأمن وإنفاذ القانون في كافة المناطق المستهدفة.

التعاون مع القوات العسكرية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة

ودعت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، جميع المواطنين إلى التعاون مع القوات العسكرية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن هذه العمليات ستتواصل حتى يتم استئصال شبكات التهريب والجريمة المنظمة بالكامل، وإعادة فرض سلطة الدولة وهيبتها.