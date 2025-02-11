بشرى للعاملين بالمنطقة الحرة جليانة.. 1000 دينار زيادة بالمرتبات

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المنطقة الحرة جليانة ترفع مرتبات موظفيها بـ 1000 دينار

الزيادة تضاف إلى الراتب الأساسي بشكل دائم لجميع الموظفين دون استثناء

الزيادة ستصرف مع مرتبات شهر فبراير 2025

أعلن مدير عام المنطقة الحرة جليانة، الكابتن أحمد امراجع العمامي، زيادة مرتبات العاملين بالمنطقة بقيمة 1000 دينار ليبي، لتضاف إلى الراتب الأساسي بشكل دائم لجميع الموظفين دون استثناء.

زيادة مرتبات العاملين بالمنطقة الحرة جليانة بقيمة 1000 دينار ليبي

ونقلت وكالة “الأنباء الليبية”، عن مدير إدارة الشؤون المالية بالمنطقة الحرة جليانة، عبدالقادر الهوني، قوله إن الزيادة ستصرف مع مرتبات شهر فبراير 2025.

موعد صرف الزيادة

الهوني أوضح: “في ظل الزيادات التي شملت معظم قطاعات الدولة، كان من الضروري منح موظفي ميناء بنغازي نفس الزيادة التي حصل عليها باقي القطاعات”.

المنطقة الحرة جليانة تعزز أسطولها البحري بقاطرة جديدة

وكانت إدارة المنطقة الحرة في جليانة، قد أعلنت أمس، عن إضافة قاطرة بحرية جديدة للأسطول البحري التابع للميناء، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الإرشاد البحري ومناورات دخول وخروج السفن.

2800 حصان

وتبلغ قوة القاطرة الجديدة، التي تم تصنيعها من قبل شركة “دامن” الهولندية في عام 2021، 2800 حصان، وهي تعتبر إضافة مهمة للأسطول البحري الذي يتضمن الآن 5 قاطرات وعددًا من الزوارق.

القاطرة الجديدة

وأكد مدير إدارة الشؤون البحرية بالمنطقة الحرة جليانة، الكابتن طارق احرير، أن القاطرة الجديدة التي تم تسميتها “جليانة 2” تعتبر قطعة بحرية حيوية تعزز من كفاءة العمل في الميناء.

وأضاف أن الإدارة قامت فور استلام القاطرة بتشكيل فريق من البحارة تحت قيادة الكابتن محمود الجهاني، بالإضافة إلى إجراء صيانة وقائية لها من قبل القسم الفني.

وتعد هذه الإضافة جزءًا من خطة الإدارة البحرية لتحسين وتطوير الأداء البحري في المنطقة الحرة جليانة، مما يساهم في تحسين حركة السفن ويعزز من فاعلية العمليات البحرية في الميناء.