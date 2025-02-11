بدءًا من مارس.. إيقاف شراء المحروقات بمبادلة النفط الخام

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خاطب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان” إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة بوقف العمل بأسلوب شراء المحروقات بمبادلة النفط الخام والعودة للعمل بأسلوب بيع الخام وشراء المحروقات اعتبارًا من 1 مارس القادم.

شراء المحروقات بآلية العطاء العام

ووفقا للمراسلة أن الآلية التي اتبعتها المؤسسة في توفير المحروقات للسوق المحلي عن طريق المبادلة بالنفط الخام بعد حصولها على الموافقات اللازمة تعتبر مغايرة للأصل العام لسياسات التسويق، وتم اتباعها لتجنب الإرباك في التزويد بالمحروقات.

وطالب سليمان باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن برمجة شحنات بيع النفط الخام والمكثفات والمنتجات وغيرها من المشتقات النفطية، وكذلك شراء المحروقات وفق آلية العطاء العام كوسيلة أساسية لإبرام العقود مع إعطاء الأولوية للتعامل مع المصافي مباشرة دون شركات وسيطة، وبما يتفق مع معايير الشفافية المطلوبة، مع موافاته بما يتم من إجراءات في هذا الشأن، على أن يكون ذلك حال انتهاء العقود الزمنية الحالية بشكل قانوني وبما لا يرتب أي تبعات قانونية على المؤسسة.

تحديات تواجه الشركات لعدم صرف ميزانية تشغيلية

وفي سياق آخر منفصل، متعلق بزيادة الإنتاج الوطني للنفط أكد سليمان خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط، أنه “يتفهم حالة العسر المالي الذي تمر به الشركات، جراء عدم تخصيص أي ميزانية للقطاع خلال العام 2024، باستثناء قيمة المرتبات، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة منتهية الولاية، قد وعد بحل هذه الإشكالية قريباً، تجنباً للتداعيات التي قد تواجه عملية الإنتاج إذا استمر التأخير في صرف الميزانيات اللازمة”.

كما شدد سليمان على مواصلة عمليات زيادة الإنتاج بكافة شركات المؤسسة وحث على “المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية والعمل على زيادتها، وفقا لخطة المؤسسة لزيادة الإنتاج، وإجراء أعمال الصيانة والعمرات اللازمة في حينها، لضمان التشغيل الآمن للوحدات الإنتاجية، وإعطاء مشاريع السلامة وحماية البيئة والصيانة والتفتيش والقياس الأولوية”.