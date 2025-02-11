بالصور| ترحيل طوعي لمهاجرين نيجيريين عبر مطار معيتيقة

أخبار ليبيا 24

ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى نيجيريا طوعياً

الترحيل تم عبر مطار معيتيقة الدولي

احترام حقوق الإنسان وضمان العودة الآمنة للمهاجرين إلى بلدانهم

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، اليوم الثلاثاء، ترحيلًا طوعيًا لمهاجرين نيجيريين غير نظاميين عبر مطار معيتيقة الدولي.

ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين من نيجيريا طوعياً

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه في إطار جهود جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتنظيم وضبط أوضاع المهاجرين، قام مكتب الترحيل التابع للجهاز بترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين من نيجيريا طوعياً، وذلك عبر مطار معيتيقة الدولي.

احترام حقوق الإنسان

وأضاف البيان، أن ذلك يأتي ذلك في إطار احترام حقوق الإنسان وضمان العودة الآمنة للمهاجرين إلى بلدانهم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير العملية وفق المعايير الدولية المعتمدة.

725 ألف مهاجر ولاجئ على الأراضي الليبية

وتفيد تقديرات دولية غير رسمية بوجود 725 ألف مهاجر ولاجئ على الأراضي الليبية، في ظل استمرار الصراعات والاضطراب السياسي في ليبيا، واصبحت ليبيا عبارة نقطة لدخول المهاجرين.

الترحيل القسري

ومؤخرا، حذر وزير الداخلية في حكومة الدبيبة منتهية الولاية عماد الطرابلسي، من أن بلاده قد تلجأ إلى الترحيل القسري للمهاجرين حال تقاعس المجتمع الدولي عن دعمها في العودة الطوعية لهم.

تحذير من الطرابلسي

وأوضح الطرابلسي، أنه يؤيد قرار ترامب الترحيل القسري للمهاجرين غير القانونيين، مضيفا أن الولايات المتحدة بدأت ترحيلا قسريا للمهاجرين غير القانونيين ومن حق أي دولة أن تحافظ على أراضيها ومواردها واستقلالها.