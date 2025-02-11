أجواء باردة نسبياً لطقس اليوم على كافة المناطق

أخبار ليبيا 24

أجواء باردة نسبياً على أغلب مناطق البلاد، وتسجل اعتدالا اليومين المقبلين مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية الشرقية، يوم الخميس على بعض المناطق الغربية وفقا لنشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً اليوم على المناطق الممتدة من الخمس إلى مصراتة. بينما حركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً يوم الخميس على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية طفيفة بدايةً من غد.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد

تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال هطول أمطار خفيفة. وحركة الرياح شمالية شرقية فشرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة. أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13و19مْ، وتسجل زيادة تدريجية طفيفة بدايةً من يوم الخميس.

الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة

تكون حالة السماء: صافية في حين حركة الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً يوم الخميس على بعض المناطق مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.