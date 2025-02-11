أبوزريبة يتابع آلية قبول طلبة المعهد العالي للضباط بالمنطقة الشرقية

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عقد اللواء “عصام أبوزريبة” وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اجتماعًا مع لجنة فحص ملفات طلبة المعهد العالي للضباط بالمنطقة الشرقية، للوقوف على الإجراءات المتبعة لقبول الطلبة والحرص على اتباع اللجنة للمعايير الموضوعة.

التشديد على الالتزام بالمعايير لقبول الطلبة

استعرض الاجتماع عمل اللجنة فيما يتعلق بالدفعة الثالثة وآلية تنسيبهم على حسب المؤهلات العلمية، بالإضافة إلى عرض نتائج فرز ملفات الدفعة الرابعة، وفقا لبيان الوزارة.

وناقش المجتمعون آليات عمل اللجنة وفق إجراءات دقيقة لضمان الالتزام بالمعايير المحددة، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، التحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني، التأكد من خلو المتدربين من السوابق الجنائية، إلى جانب مراجعة صحة شهادات الميلاد بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية.

كما عقد اجتماعًا مع وزيري التربية والتعليم والتعليم التقني والتعليم العالي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، لمراجعة شهادات الطلبة من الدفعتين الثالثة والرابعة الملتحقين بالمعهد العالي للضباط.

من جانبه أكد “أبوزريبة” على أهمية الدقة في عملية الفرز لضمان انتقاء الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية الأمنية، وشدد على ضرورة استكمال الإجراءات وفق الضوابط المحددة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بما يتماشى مع أهداف وخطط وزارة الداخلية.

الجدير بالذكر أن “أبوزريبة” شكّل العام الماضي هذه اللجنة لضمان العدالة في اختيار من يستحق الانضمام إلى صفوف الشرطة.

بحث سبل تعزيز عمل جهاز حراسة المرافق التعليمية

وعلى جانب آخر منفصل، اجتمع “أبوزريبة” مع اللواء “ناصر عبد الرحمن” رئيس جهاز حراسة المرافق التعليمية بالمنطقة الشرقية، لمناقشة سبل تعزيز عمل الجهاز في حماية المؤسسات التعليمية.

جرى خلال الاجتماع بحث آلية دعم الكوادر البشرية، لضمان كفاءة أداء المنتسبين، كما تم تناول آليات التنسيق مع مديريات الأمن في مختلف المناطق للحفاظ على سلامة المباني والمنشآت التعليمية.

وبحسب البيان ركز الاجتماع على مناقشة هيكلة الجهاز بما يضمن تطوير أدائه ورفع جاهزيته، لمواجهة التحديات الأمنية التي قد تهدد المؤسسات التربوية، بهدف توفير الأمن والاستقرار لكافة الطلبة والطالبات وحماية ممتلكات الدولة الليبية.

وأكد “أبوزريبة” التزام الوزارة بتعزيز قدرات الجهاز، مشددًا على الدور الكبير الذي يلعبه في حماية المنشآت التعليمية، كما أشار إلى أهمية التنسيق المستمر مع مديريات الأمن لضمان بيئة آمنة للطلاب والعاملين في القطاع التعليمي.