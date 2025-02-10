وزير العدل اللبناني: سنقوم بالتثبت من قانونية احتجاز هانيبال القذافي

أخبار ليبيا 24

قضية احتجاز هانيبال القذافي في لبنان

وزير العدل في الحكومة اللبنانية الجديدة يبحث قانونية احتجاز هانيبال القذافي

نصار: القوانين ستُطبق بشكل صحيح بشأن هانيبال القذافي

تطرق وزير العدل في الحكومة اللبنانية الجديدة، عادل نصار، إلى قضية احتجاز هانيبال القذافي في لبنان، منذ أكثر من عشر سنوات.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل القضية

وأكد وزير العدل في الحكومة اللبنانية الجديدة، عادل نصار، أنه إذا كانت قضية هانيبال القذافي تتضمن مخالفة للقانون أو هي ضمن اختصاص الوزارة، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وزير العدل اللبناني: القوانين ستُطبق بشكل صحيح بشأن هانيبال القذافي المحتجز في لبنان منذ سنوات

وقال نصار، في تصريحات رصدتها وكالة “أخبار ليبيا 24″،: “سنقوم بالتثبت والتأكد من أن القوانين ستُطبق بشكل صحيح بشأن هانيبال القذافي المحتجز في لبنان منذ سنوات.

مخالفة للنصوص القانونية

وتابع: “إذا كان هناك أي مخالفة للنصوص القانونية أو عرقلة تسببت في عدم تطبيقها، سيكون من اختصاص الوزارة التحقيق في الأمر ومعالجته”.

تطبيق القوانين المرعية

نصار جدد تأكيده على أن وزارته ملتزمة بتطبيق القوانين المرعية وأنها ستعمل على التأكد من أن النصوص القانونية تطبق بما يتوافق مع الأصول، قائلا : “دورنا هو التأكيد للشعب اللبناني والشعوب الأخرى بأن هدفنا هو الامتثال الكامل للقانون وأنه سيتم تطبيقه بشكل صحيح”.

عملية تسليم وتسلم الحكومة الجديدة

وزير العدل في الحكومة الجديدة، أشار إلى أن الحكومة اللبنانية تم تشكيلها منذ يومين فقط، ولم يتم بعد عملية التسليم والتسلم، مشددًا على أنه ليس من دوره التعبير عن مواقف مسبقة في ملفات قيد النظر أمام القضاء.