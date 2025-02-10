مصر تستهجن تصريحات نتنياهو وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني

أخبار ليبيا 24

أعربت مصر عن استهجانها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي اتهم فيها مصر بأنها وراء حصار الفلسطينيين في غزة، وأنها ترفض خروجهم من غزة عبر معبر رفح إلى جهة أخرى يريدونها.

اتهامات كاذبة لتشويش الرأي العام

وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة المصرية: “تعرب جمهورية مصر العربية عن استهجانها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي لإحدى القنوات الإعلامية الأمريكية أمس التي تتضمن ادعاءات وتضليل متعمد ومرفوض يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة وقيامها بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وآخرها أكثر من 5 آلاف شاحنة من مصر منذ وقف إطلاق النار وتسهيل عبور الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية”.

وأكد البيان “تؤكد مصر على أن تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين”.

كما أكدت مصر على “تضامنها مع أبناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة”.

إذ تحاول إسرائيل والولايات المتحدة من دفع أهالي غزة للخروج من أرضهم، بعد أن قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مقترح لتهجير الأهالي للسعودية ومصر.

وشدد البيان على “التمسك بالثوابت المصرية والعربية الراسخة والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، ضرورة بدء عملية التعافي المبكر لقطاع غزة، وإزالة الركام، وإعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد، و”دون خروج الفلسطينيين من أرضهم التي يتمسكون بها”.

وأكد وزير الخارجية المصري، في بيان، على وجود توافق عربي كامل على مسألة رفض تهجير الفلسطينيين.