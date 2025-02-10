ليبيا السابعة من ضمن كبار منتجي النفط في أوبك

أخبار ليبيا 24

تعمل الدول الأعضاء 12 في تحالف أوبك، على زيادة الإنتاج من النفط والغاز، واصل إنتاج النفط العالمي في 2024 ارتفاعه للعام الرابع على التوالي، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، تماشيًا مع صعود الطلب إلى مستويات غير مسبوقة.

تخفيضات أوبك+ وتأثيرها على سوق النفط

وصعدت إمدادات النفط العالمي بنحو 600 ألف برميل يوميًا، وهي زيادة ضئيلة مقارنة بالسنوات الماضية، بفعل تخفيضات تحالف أوبك+ الرسمية والطوعية.

والجدير بالذكر حافظ أوبك+ على تخفيضات الإنتاج الرسمية البالغة مليوني برميل يوميًا منذ نوفمبر 2022، مع تمديدها لنهاية 2026، إلى جانب أخرى طوعية قدرها 1.65 مليونًا، تطبّقها 9 دول بقيادة السعودية وروسيا، يشار إلى أن ليبيا معفية من التخفيضات.

زاد إنتاج النفط العالمي والسوائل الأخرى إلى 102.6 مليون برميل يوميًا خلال 2024، ارتفاعًا من 102 مليونًا في 2023، ليواصل صعوده السنوي الرابع على التوالي منذ الهبوط الحادّ خلال جائحة كورونا (2020).

ارتفاع إنتاج النفط العالمي لعام 2024

تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع إنتاج النفط العالمي في 2024 -الذي يشمل الوقود الحيوي والإنتاج المكتسب من عمليات المعالجة- إلى 102.9 مليون برميل يوميًا، بزيادة 600 ألف برميل يوميًا عن العام السابق له.

وعلى أساس شهري، فقد أنهى إنتاج النفط عام 2023 عند مستوى قياسي 103.41 مليون برميل يوميًا، قبل أن يتراجع إلى 100.99 مليونًا في يناير 2024، بالتزامن مع بدء التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا من جانب 8 دول من تحالف أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا.

وانتعش الإنتاج تدريجيًا في الشهور التالية حتى بلغ مستوى قياسيًا عند 103.52 مليونًا في نوفمبر 2024، بدعم من تعافي إنتاج ليبيا والدول من خارج أوبك+، بقيادة الولايات المتحدة.

يُشار إلى أن الأداء الشهري خلال 2024، فقد بلغ إنتاج أوبك أعلى مستوى عند 26.784 مليون برميل يوميًا في يوليو، في حين سجّل أقل مستوى عند 26.094 مليونًا في سبتمبر 2024، الذي تزامن مع انخفاض حادّ بإنتاج ليبيا.

على الرغم من ارتفاع الإنتاج الشهري لليبيا في نوفمبر 2024 إلى أعلى مستوى في 11 عامًا، عند 1.2 مليون برميل يوميًا، فإن متوسط عام 2024 لم يشهد تغييرًا ملحوظًا مقارنة مع 2023، ليظل عند 1.1 مليونًا.