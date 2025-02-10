لجنة متابعة أسعار السلع تضع خطط متابعة الأسعار لشهر رمضان

أخبار ليبيا 24

عقد محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية اجتماعًا لمتابعة أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة أسعار السلع الأساسية والمعروض السلعي خلال شهر رمضان المبارك.

ضبط الأسعار في الأسواق قُبيل دخول رمضان

وبحسب بيان الوزارة، حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، الدكتور سعد حنيش، إلى جانب مدير إدارة التجارة الخارجية، رئيس شبكة ليبيا للتجارة، مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك، رؤساء الأقسام بالوزارة، ومندوبين عن الحرس البلدي.

وناقش المجتمعون آلية عمل اللجنة والإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، حيث شدد الحويج على ضرورة متابعة توفر السلع الأساسية، وضبط الأسعار، وحماية المستهلك لضمان استقرار السوق خلال الشهر الكريم.

إجراءات احترازية استعداداً للشهر الفضيل

وخلص الاجتماع بعدد من الإجراءات، عقد لقاءات مع الموردين والمندوبين المحليين لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات دخول السلع وضمان انسيابها في الأسواق. بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل ميدانية لزيارة المصانع والشركات التجارية المعنية بتوريد وإنتاج السلع الأساسية، التعاون مع الجهات الضبطية لمتابعة توفر السلع ومنع الاحتكار والمضاربة في الأسعار.

كما وجه الحويج اللجنة المشكلة من وزارة الاقتصاد والبنك المركزي بضرورة التنسيق المستمر ومتابعة إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، مع إعطاء الأولوية للسلع الغذائية، لضمان توفرها في الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك.

من جانبه أكد الحويج على أهمية استمرار المتابعة الميدانية، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل.

وعلى الرغم من هذه الاجتماعات التي تبدو شكلية، لإن الأسعار في الأسواق الليبية ارتفعت بشكل لافت قُبيل دخول الشهر الكريم، في ظل غياب الرقابة على السلع، الأمر الذي يجعل المواطن الليبي البسيط يواجه في تحديات اقتصادية كبيرة، مع نقص السيولة في المصارف والغلاء المعيشي.