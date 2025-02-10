كشف ملابسات تداول مستندات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي

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التحقيق في مستندات مشبوهة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

مستندات تتعلق بالمواطن محمد مصطفى عبد الله الزيتوني

التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الموضوع

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، ملابسات تداول مستندات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المستندات المشبوهة تتعلق بالمواطن محمد مصطفى عبد الله الزيتوني

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه في إطار متابعة التعليمات الصادرة من قبل وزير الداخلية المكلف بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مستندات تتعلق بالمواطن محمد مصطفى عبد الله الزيتوني، والتي تشمل شهادة وضع عائلي صادرة عن السجل المدني العجيلات برقم قيد 3201341 ورقم ورقة عائلة 39741، بالإضافة إلى صورة من جواز سفر صادر من طرابلس باسم محمد مصطفى عبد الله محمد، وما أُثير حول وجود شبهات تزوير مرتبطة بشخص مطلوب للعدالة.

السجل المدني العجيلات

وأضاف البيان، أنه تم تكليف فرع جهاز المباحث الجنائية الغربية بالانتقال إلى السجل المدني العجيلات للتحقق من صحة المستندات، حيث تبين أن رقم ورقة العائلة والقيد المدرج باسم المعني موجود في السجلات الرسمية.

كما ثبت أنه قد تم نقل القيد من السجل المدني العجيلات إلى السجل المدني أبو صرة، وصُرف له رقم عائلة جديد تحت الرقم 900 بتاريخ 13 أكتوبر 2021.

التحفظ عليها من قبل مكتب النائب العام بسبب شبهات تزوير

وتابع البيان: “تمت مراجعة مكتب إصدار السجل المدني – فرع حي الأندلس للتأكد من رقم القيد ورقم ورقة العائلة، حيث أفاد رئيس المكتب بأن القيد مسجل لديهم، لكنه ضمن الملفات التي تم التحفظ عليها من قبل مكتب النائب العام بسبب شبهات تزوير”.

التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الموضوع

وأكدت الوزارة، أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الموضوع، وسيتم إحاطة الجهات المختصة بأي مستجدات يتم التوصل إليها.