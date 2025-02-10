سقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي.. حالة الطقس اليوم الاثنين في ليبيا

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حالة الطقس المتوقعة فى ليبيا اليوم الاثنين 10 فبراير 2025

الأرصاد: فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً على بعض مناطق الشمال الغربي

استقرار نسبي في الأجواء على باقي مناطق البلاد

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم الاثنين، الموافق 10 فبراير 2025، حيث توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، أن هناك فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً على بعض مناطق الشمال الغربي هذا اليوم مع انخفاض في درجات الحرارة، بينما تبقى الأجواء مستقرة نسبياً على باقي المناطق.

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً هذا اليوم على المنطقة الممتدة من (الزاوية حتى سرت وبعض مناطق الدواخل)، مع احتمال تكون الضباب على بعض مناطق جبل نفوسة في الصباح الباكر ليوم الغد.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول إلى جنوبية شرقية يوم الأربعاء.

درجات الحرارة القصوى: منخفضة اليوم حيث تتراوح ما بين (11- 16)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الأربعاء.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الخليج هذا اليوم.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(12- 18)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح : متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17– 22)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17– 20)مْ.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

من المتوقع ان تتأثر مناطق غرب ليبيا يوم الخميس القادم بمنخفض جوي صحراوي مصحوب برياح نشطة نسبياً مما قد يسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.