تكليف الصديق حفتر مهام الشؤون الاجتماعية والمصالحة في القيادة العامة

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الصديق حفتر يتولى مهام الشؤون الاجتماعية والمصالحة في القيادة العامة

المشير حفتر يكلف نجله مهام مكتب الشؤون الاجتماعية بالقيادة العامة

تكليف نجل المشير خليفة حفتر أيضًا مهام الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا ولجان المصالحة الوطنية

كلّف القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، الدكتور الصديق خليفة أبو القاسم بمهام مكتب الشؤون الاجتماعية بالقيادة العامة.

تكليف نجل المشير خليفة حفتر مهام الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا ولجان المصالحة الوطنية

كما جرى تكليف نجل المشير خليفة حفتر أيضًا مهام الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا ولجان المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية لحراك لم الشمل وتوحيد الصف الوطني، وفق قرار صادر عن «القيادة العامة»، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال).

تكليف «القيادة العامة» للصديق حفتر

يأتي تكليف الصديق حفتر بهذه المهمة في إطار توحيد الجهود الوطنية من خلال الهيئات واللجان المعنية بهدف الوصول إلى استقرار اجتماعي يسهم في إجراء الانتخابات.

لقاءات مع مجالس اجتماعية للقبائل الليبية

ويعقد منذ عدة أشهر الصديق حفتر لقاءات مع مجالس اجتماعية للقبائل الليبية تحت لافتة المصالحة الوطنية.

دعوة الاتحاد الأفريقي

وفي أكتوبر الماضي، قال إن الحل الأمثل للأزمة الليبية يجب أن ينبع من الداخل، وذلك ردًا على سؤال حول دعوة الاتحاد الأفريقي للأطراف الليبية لتوقيع اتفاق أو وثيقة مصالحة.