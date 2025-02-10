تدشين المشروع الوطني لحماية النشء من المخدرات بالمدارس

أخبار ليبيا 24

دشن موسى المقريف وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة منتهية الولاية، المشروع الوطني لـ “حماية النشء في المؤسسات التعليمية من المخدرات والمؤثرات العقلية”، تحت شعار “لا، ولن ندع المخدرات تسرق أحلام أبنائنا”.

رفع الوعي بمخاطر المخدرات في المدارس

وبحسب بيان الوزارة يأتي المشروع بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي، وجهاز مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، ويهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر المخدرات وتعزيز الوقاية داخل المدارس.

وشهد التدشين حضور مسؤولين من وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية، إضافة إلى ممثلين عن مديرية أمن طرابلس والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إذ ستعمل هذه الجهات الحكومة مع بعضها لإنجاح المبادرة وحكاية النشء من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

من جانبه أكد المقريف أن المشروع يعكس التزام الوزارة بتعزيز البيئة التعليمية والتربوية، مشيدا بجهود المختصين في التوعية والتثقيف.

حول مراحل المبادرة

من جهتها، أوضحت نادية البكوش، مديرة إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تدريب المحاضرين من الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين، مشيرة إلى أن الوزارة تضم أكثر من 14,500 اختصاصي اجتماعي و7,500 مرشد نفسي، سيتم تأهيلهم للمساهمة في حماية الطلاب من هذه الظاهرة الخطيرة.

وأكد مدير إدارة شؤون التوعية والوقاية بجهاز مكافحة المخدرات على أهمية تكاتف الجهود لضمان بيئة تعليمية آمنة، مشددًا على دور الأسرة والمجتمع في إنجاح برامج الوقاية.

تأتي المبادرة في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع بأجمعه من خطر انتشار المخدرات والعقاقير المخدرة، إذ أن ليبيا تعد من أكثر البلدان العربية التي تنتشر بها تجارة المخدرات، بسبب عدم الاستقرار والانفلات الأمني.

وتستغل العصابات الإجرامية التي تتاجر في المخدرات قلة الوعي لدى طلبة المدارس، عبر الترويج لبيع المخدرات في ساحات المدرسة في ظل غياب الرقابة الدقيقة داخل المدارس.