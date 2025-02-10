تدريب حول تغطية انتخابات المجالس البلدية

أخبار ليبيا 24

انطلقت صباح اليوم الاثنين ورشة عمل تدريبية مخصصة لمعدي البرامج ومحرري الأخبار بقناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرسمية الفضائيتين والمسموعتين، وذلك في مقر المركز الإعلامي للمفوضية. تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في تغطية العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية ـ 2025).

تجهيزاً لإطلاق حملات التوعية الانتخابية

وبحسب بيان المفوضية افتتح الورشة خالد الموسي، مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، حيث رحب بالمتدربين وشكر قناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرسمية على تعاونهما الدائم مع المفوضية في توعية المواطنين بأهمية العملية الانتخابية. كما أشار إلى الدور المهم الذي تلعبه وسائل الإعلام في نشر المعلومات الصحيحة والمساهمة في تعزيز المشاركة الانتخابية.

من جانبه، استعرض عبد الباسط النفاتي، رئيس قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، محاور التدريب وأهميته في تطوير مهارات المشاركين بما يتماشى مع التطورات الحديثة في المجال الانتخابي.

وأوضح البيان أجندة التدريب، إذ تضمن برنامج اليوم الأول عدة محاور أساسية منها: التعرف على الدورة الانتخابية ومراحلها في انتخابات المجالس البلدية، المصطلحات الانتخابية المستخدمة، وحساب نسب المشاركة في مختلف مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك الإحصائيات الأولية والنهائية، إضافة إلى التعرف على النظم الانتخابية المعتمدة في الانتخابات البلدية.

وأشار البيان، يأتي هذا التدريب ضمن خطة إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، بالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية، بهدف تعزيز وعي المواطنين بأهمية انتخابات المجالس البلدية لعام 2025 (المجموعة الثانية). وتستهدف الخطة تمكين الإعلاميين من أدوات التواصل الفعالة لنقل المعلومات الانتخابية بدقة وشفافية، بما يسهم في زيادة الوعي الانتخابي ودعم المشاركة الفعالة في الانتخابات البلدية.

63 دائرة انتخابية في المجموعة الثانية

وفتحت المفوضية باب الترشح في 19 أبريل الجاري، وستستمر في استقبال الطلبات حتى 13 من الشهر الجاري فبراير.

وتضم القائمة 63 دائرة انتخابية، بينها 13 في المنطقة الشرقية، و42 دائرة في المنطقة الغربية.