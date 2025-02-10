بنغازي.. ضبط متهم بحوزته كميات كبيرة من الحشيش وأدوات ترويج المخدرات

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بنغازي.. ضبط متهم بحوزته كميات كبيرة من الحشيش

المتهم كانت بحوزته أدوات ترويج المخدرات

العملية جاءت بعد ورود معلومات موثوقة

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، ضبط متهم بحوزته كميات كبيرة من الحشيش وأدوات ترويج المخدرات.

ضبط متهم بحوزته كميات كبيرة من الحشيش وأدوات ترويج المخدرات في بنغازي

وأضاف الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن أعضاء فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ببنغازي، تمكن من إلقاء القبض على المدعو “م. ا. م. ش”، المولود عام 1988، والمقيم بمنطقة الليثي بالقرب من السوق العام.

معلومات موثوقة

وأوضح الجهاز، أن العملية جاءت بعد ورود معلومات موثوقة من أحد المصادر تفيد بتورط المتهم في عمليات الاتجار بالمواد المخدرة.

المضبوطات

وتم تنفيذ كمين محكم أدى إلى ضبط المتهم متلبسًا بحوزته مواد مخدرة، حيث ضُبط بحوزته 3 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش “المعروف محليًا باسم “باسبورت”، مخبأة داخل علبة مكتوب عليها “سبيكة”، بالإضافة إلى 4 قطع متوسطة الحجم من الحشيش جاهزة للبيع.

أدوات تجارة المخدرات

كما ضُبطت بحوزته 4 سكاكين تستخدم في تقطيع المواد المخدرة، و3 قلوب من أوراق البفرة، و2 هاتف نقال، ومركبة من نوع “هيونداي لميس” باللون الأحمر بدون لوحات، والتي كانت تُستخدم في ترويج المواد المخدرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، بما في ذلك إخطار النيابة العامة للتصرف في القضية وفقًا للقانون.