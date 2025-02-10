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برشلونة يُشعل المنافسة على القمة.. اكتساح كتالوني يُقلب موازين الليجا

ملاحم الليجا.. عندما يتحدث الكبار

10 فبراير، 2025 12:41 ص
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برشلونة يُشعل المنافسة على القمة.. اكتساح كتالوني يُقلب موازين الليجا
برشلونة يُشعل المنافسة على القمة.. اكتساح كتالوني يُقلب موازين الليجا

أخبار ليبيا 24

  •  انتصار مدوٍ لـ برشلونة في بيزخوان
  • جدول الدوري يشتعل بعد فوز برشلونة
  • صراع الصدارة يقترب من نقطة الحسم
  • طرد وإصابة.. مباراة لا تخلو من الدراما

ملاحم الليجا.. عندما يتحدث الكبار

ليلة الأحد لم تكن ليلة عادية في إسبانيا، بل كانت موعدًا جديدًا لإحدى تلك الليالي التي تُحفر في ذاكرة كرة القدم، حيث حلّ برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في مباراة لم تكن مجرد ثلاث نقاط، بل كانت معركة كروية رسمت ملامح الصراع على القمة!

برشلونة يُمزّق شباك إشبيلية برباعية مذهلة، ويقترب خطوة جديدة نحو الصدارة! أهداف نارية، طرد، وإصابة.. ليلة لا تُنسى في الليجا
برشلونة يُمزّق شباك إشبيلية برباعية مذهلة، ويقترب خطوة جديدة نحو الصدارة! أهداف نارية، طرد، وإصابة.. ليلة لا تُنسى في الليجا

برشلونة يدخل المباراة بمعنويات عالية، والهدف واضح:

لا بديل عن الفوز لملاحقة قطبي مدريد، فريال مدريد وأتلتيكو لا ينتظران أحدًا في سباق الدوري الإسباني. لكنّ إشبيلية، رغم مشواره المتذبذب هذا الموسم، لم يكن خصمًا سهلًا على الإطلاق.

  • برشلونة يُمزّق شباك إشبيلية برباعية مذهلة، ويقترب خطوة جديدة نحو الصدارة! أهداف نارية، طرد، وإصابة.. ليلة لا تُنسى في الليجا

بداية مجنونة.. هدف ورد فوري

لم يحتج الفريق الكتالوني سوى 7 دقائق لإعلان نواياه الهجومية، حينما استغل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تمريرة رائعة، وسدد كرة قاتلة داخل الشباك، مُشعلًا فرحة كتالونية مبكرة. لكنّ إشبيلية لم يكن ليُفرّط في كبريائه داخل معقله، فردّ روبن فارجاس سريعًا في الدقيقة 8، ليُعيد المباراة إلى نقطة الصفر وسط دهشة الجميع!

شوط ثانٍ.. برشلونة يُنهي الجدل

بداية الشوط الثاني جاءت لتُعلن أن برشلونة لم يُسافر إلى الأندلس من أجل مجرد التعادل. لم تكد عقارب الساعة تُكمل دورتها الأولى بعد الاستراحة، حتى أطلق الشاب فيرمين لوبيز تسديدة سكنت الشباك في الدقيقة 46، لتبدأ ملامح التفوق الكتالوني تظهر بوضوح.

برشلونة يُمزّق شباك إشبيلية برباعية مذهلة، ويقترب خطوة جديدة نحو الصدارة! أهداف نارية، طرد، وإصابة.. ليلة لا تُنسى في الليجا
برشلونة يُمزّق شباك إشبيلية برباعية مذهلة، ويقترب خطوة جديدة نحو الصدارة! أهداف نارية، طرد، وإصابة.. ليلة لا تُنسى في الليجا

بعد تسع دقائق فقط، جاء الدور على البرازيلي رافينيا، الذي تلقى تمريرة رائعة وسدد كرة قوية في الدقيقة 55، مضيفًا الهدف الثالث ومُؤكدًا أن برشلونة في طريقه نحو انتصار ساحق.

دراما الطرد والإصابة

رغم السيطرة الكتالونية، لم تخلُ المباراة من الدراما. ففي الدقيقة 62، تلقى فيرمين لوبيز بطاقة حمراء مباشرة، ليضع فريقه في موقف حساس خلال آخر نصف ساعة من اللقاء. وكأن هذا لم يكن كافيًا، فقد تعرض المدافع رونالد أراوخو لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب مبكرًا، لتُزيد المخاوف داخل الجهاز الفني.

برشلونة يُمزّق شباك إشبيلية برباعية مذهلة، ويقترب خطوة جديدة نحو الصدارة! أهداف نارية، طرد، وإصابة.. ليلة لا تُنسى في الليجا
برشلونة يُمزّق شباك إشبيلية برباعية مذهلة، ويقترب خطوة جديدة نحو الصدارة! أهداف نارية، طرد، وإصابة.. ليلة لا تُنسى في الليجابرشلونة يُمزّق شباك إشبيلية برباعية مذهلة، ويقترب خطوة جديدة نحو الصدارة! أهداف نارية، طرد، وإصابة.. ليلة لا تُنسى في الليجا

ضربة قاضية في اللحظات الأخيرة

وكعادة المباريات الكبيرة، لا يكتمل المشهد إلا بضربة ختامية! جاء الدور على المدافع إريك جارسيا ليُسجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة 89، مُعلنًا فوز برشلونة برباعية رائعة، وكأنه أراد أن يُختم ليلة الإبداع بهدف يُرسّخ التفوق الكتالوني.

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 23:

الترتيب الفريق النقاط المباريات
🥇 1 ريال مدريد 50 23
🥈 2 أتلتيكو مدريد 49 23
🥉 3  برشلونة 48 23
4️⃣ أتلتيك بيلباو 44 23
5️⃣ فياريال 40 23
6️⃣ رايو فاليكانو 35 23
7️⃣ ريال سوسيداد 31 23
8️⃣ جيرونا 31 23
9️⃣ أوساسونا 30 22
🔟 مايوركا 30 22
11 ريال بيتيس 29 23
12 سيلتا فيجو 28 23
13 إشبيلية 28 23
14 خيتافي 27 23
15 لاس بالماس 23 23
16 إسبانيول 23 23
17 ليجانيس 23 23
18 فالنسيا 22 23
19 ألافيس 21 23
20 بلد الوليد 15 23

 

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10 فبراير، 2025 12:41 ص
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