العقوري: نتطلع لدعم تركيا من أجل استقرار ليبيا

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رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يلتقي القنصل التركي ببنغازي

مجلس النواب: تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية التركية

أوغلو: افتتاح القنصلية التركية منتصف العام ببنغازي

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، أن تركيا دولة مهمة على الساحة الدولية ونتطلع لدعمها لاستقرار ليبيا، لافتا إلى أهمية العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، مع القنصل التركي في بنغازي ساركان كارمنلي أوغلو، حيث تناول اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

العقوري: تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية التركية بمجلس النواب وننتظر الجانب التركي لتفعيل مجموعة الصداقة

وأوضح العقوري، أن مجلس النواب شكل لجنة للصداقة البرلمانية الليبية التركية برئاسة عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي، وينتظر الجانب التركي لتفعيل مجموعة الصداقة في مجلس الأمة التركي الخاصة بليبيا من أجل تعزيز التعاون البرلماني على المستوى السياسي.

دعوة للشركات التركية للعمل في ليبيا

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي جدد العقوري، دعوته للشركات التركية للعمل في ليبيا واستكمال مشاريعها، مقدماً شكره للجانب التركي على مساعدته المقدمة أثناء عاصفة دانيال.

وحدة واستقرار ليبيا

ومن جانبه، أكد القنصل التركي ساركان كارمنلي أوغلو، على عمق العلاقات الأخوية بين تركيا وليبيا، مضيفاً أن تركيا تقف دوما مع وحدة واستقرار ليبيا وتريد رؤية ليبيا دولة قوية ومزدهرة.

افتتاح القنصلية التركية

وأكد القنصل التركي، على افتتاح القنصلية التركية في مقرها الجديد منتصف هذا العام بمدينة بنغازي، وبأنه سيتم مباشرة منح التأشيرة من مدينة بنغازي لتسهيل إجراءات السفر أمام المواطنين الليبين، مطالباً بتسهيل إجراءات التأشيرة الليبية.

عودة رحلات الخُطوط الجوية التركية

وعبر ساركان كارمنلي أوغلو عن سعادته بعودة رحلات الخُطوط الجوية التركية المباشرة من وإلى مدينة بنغازي بعد غياب لسنوات، معلنين تعزيز فتح خطوط التواصل الاقتصادي والتجاري والسياسي والأمني مع دولة ليبيا.

التعاون التعليمي

وبشأن المجال التعليمي، أكد ساركان كارمنلي أوغلو، أن وفداً من الجامعات التركية قام بزيارة جامعة بنغازي لعرض منح دراسية للطلاب الليبيين وتشمل مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

رجال الأعمال الأتراك

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق ومتابعة الموضوعات المشتركة، كما وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الدعوة لرجال الأعمال الأتراك لزيارة ليبيا.