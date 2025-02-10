السويحلي يتصدر منافسات الدوري الليبي لكرة الطائرة

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بعد منافسات قوية وحماسية، اختتم أمس الأحد في مصراتة بقاعة الألعاب الرياضية، التجمع الأول للتتويج بالدوري الليبي للكرة الطائرة، بصدارة السويحلي بـ22 نقطة.

نتائج مباريات النهائي

وجاءت نتائج التجمع الأول لدوري كرة الطائرة، الاتحاد في المرتبة الثانية بـ18، الأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي 16 نقطة لكل منهما، وخامسا الأهلي طرابلس بـ15 نقطة، وسادسا الهلال بـ11، وسابعا النصر 6، وفي آخر الترتيب أساريا، والأفريقي زليتن بنقطتين، لكل منهما.

وجرت المباريات بين الأفرقة على النحو التالي: أولى المباريات انتهت بفوز النصر على الأفريقي زليتن بثلاثة أشواط مقابل شوطين، تقدم النصر بنتيجة الشوط الأول 25-19، وفي الشوطين الثاني والثالث كان التفوق للأفريقي زليتن 25-16، 25-23، وعاد النصر ليتفوق بالشوط الرابع 25-18، وجرى اللجوء لشوط خامس، انتهى للنصر بفارق نقطتين 16-14.

ثاني المباريات جمعت الأهليين (بنغازي وطرابلس)، وتواصلت لخمسة أشواط كاملة هذه نتائجها: تقدم الأهلي بنغازي بنتيجة الشوط الأول 25-21، والشوطان الثاني والثالث كان التفوق فيهما للأهلي طرابلس 25-22، 25-22، وعاد الأهلي بنغازي ليتفوق بالشوط الرابع بفارق نقطتين 25-23، وجرى اللجوء لشوط حاسم انتهى للأهلي بنغازي بفارق نقطتين أيضا 21-19، ليتفوق الأهلي بنغازي بثلاثة أشواط مقابل شوطين 3-2.

وثالث المباريات انتهت بفوز الهلال على أساريا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها: 25-22، 25-21، 25-23، وآخر مباريات التجمع الأول جمعت الاتحاد والاتحاد المصراتي، وتواصلت لخمسة أشواط كاملة هذه نتائجها: تقدم الاتحاد بنتيجة الشوطين الأول والثالث 25-17، 25-20، والشوطان الثاني والرابع، كان التفوق فيهما للاتحاد المصراتي 25-17، 25-19 وحسم الاتحاد المصراتي الشوط الخامس لصالحه بنتيجة 15-10، ليتفوق بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين 3-2.

ثاني التجمعات في بنغازي وثالها بطرابلس

وجرى الإعلان على أن التجمع الثاني، سيقام على أرضية مجمع سليمان الضراط ببنغازي بداية من 17 فبراير الجاري، وثالث التجمعات سيقام بمدينة طرابلس في عد عيد الفطر المبارك والفريق الأكثر نقاطا في التجمعات الثلاث سيتوج ببطولة الدوري الليبي للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2024-2025.