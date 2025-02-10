الانتهاء من ربط بيانات «الشؤون الاجتماعية» بـ«الأحوال المدنية»

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وزارة الشؤون الاجتماعية تستكمل ربط بياناتها مع مصلحة الأحوال المدنية

الربط خطوة هامة نحو تحديث آليات صرف منحة الزوجة والأولاد

الكيلاني: الربط الإلكتروني خطوة محورية في تحديث آليات صرف المنحة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، استكمال عملية ربط بياناتها مع مصلحة الأحوال المدنية في خطوة هامة نحو تحديث آليات صرف منحة الزوجة والأولاد.

منحة الزوجة والأولاد

جاءت هذه الخطوة خلال زيارة أجرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني، إلى مقر مصلحة الأحوال المدنية، بحضور خبير قواعد البيانات، د. ناجي بازينة، ومدير إدارة منحة الزوجة والأولاد، حمزة الكراتي.

استكمال الربط الإلكتروني

وأكدت الكيلاني، أن استكمال الربط الإلكتروني يُعد خطوة محورية في تحديث آليات صرف المنحة، حيث سيسهم بشكل كبير في ضمان دقة البيانات، ومنع الازدواجية، وتسريع عمليات المراجعة والتدقيق، مبينة أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل وصول المنحة إلى مستحقيها في الوقت المحدد.

الربط الإلكتروني يسهم في تقليل الأخطاء الإدارية وتحسين التخطيط المستقبلي للبرامج الاجتماعية

وأشارت الوزيرة إلى أن التحول الرقمي في الوزارة يسير بخطى ثابتة، مما يعزز من قدرة الوزارة على تقديم الدعم الاجتماعي بكفاءة عالية.

الربط الإلكتروني

كما أكدت أن الربط الإلكتروني سيسهم في تقليل الأخطاء الإدارية وتحسين التخطيط المستقبلي للبرامج الاجتماعية.

الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

وخلال الاجتماع مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، قدمت الكيلاني نسخة من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مشددة على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين وتحديث البيانات بشكل دوري لضمان التكامل مع منظومة الرقم الوطني.

إنجاز عملية الربط

وفي ختام الزيارة، قدمت الوزيرة شكرها للفرق التقنية التي أسهمت في إنجاز عملية الربط، مشيدةً بجهودهم الكبيرة في دعم التحول الرقمي الذي يُعد محورًا أساسيًا في تطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.